Финалист Приморской Бизнес-Премии завод «Океан» удвоил объемы производства

Второе по значимости направление производства - телевизоры (17 моделей). В 2011 году завод вывел на рынок новинку - плоские телевизоры с LED-подсветкой, которые являются новейшей технологической разработкой. Светодиодная подсветка обеспечивает целый ряд преимуществ. Во-первых, это высокая контрастность изображения, не уступающая контрастности плазменных телевизоров; во-вторых, экономичность в плане энергопотребления (новые модели потребляют в два раза меньше электроэнергии, чем LCD-телевизоры); в-третьих, более продолжительный срок эксплуатации. Кроме того, телевизоры с LED-подсветкой - это современный дизайн и тонкий корпус (2-4 см, в зависимости от модели), сенсорное управление, высокоскоростной USB-порт и встроенный медиаплеер.