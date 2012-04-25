Финалист Приморской краевой Бизнес-Премии: Социально-ответственный «Подряд»

«В наше время невозможно представить жизнь без телевидения. Как говорится, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Возможность увидеть все своими глазами и предоставляет телевидение. Так что несмотря на растущую популярность Интернета, телевидение не сдает своих позиций. Практика показала, что даже самые ярые противники телевидения, став абонентами «Подряда», уже через месяц меняют свои взгляды и признают, что кабельное ТВ - это то, что им необходимо, чего им не хватало. И без чего они уже не могут представить свою жизнь», - говорит основатель ООО «Подряд» Анатолий КОЗИЦКИЙ.