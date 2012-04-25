Хабаровская логистика пока недоразвита

- Мне часто звонят и спрашивают: сколько будет стоить установить тот или иной программный продукт? Я отвечаю, что для ответа на этот вопрос необходимо сначала провести на предприятии предпроектное обследование, и только потом узнать, во сколько обойдется само внедрение, - рассказал Олег Данченко. – Компании не понимают, что стоимость программного решения зависит от целей и структуры самой компании. В Москве подобные вопросы уже давно не возникают, а в Хабаровске – сплошь и рядом.