Марина Ломакина: Работа должна приносить радость

Есть имена, которые постоянно на слуху. С разными оттенками, нюансами, значениями отношения к человеку, оценками и пр. К числу таких известных в Приморье людей сегодня без оговорок причисляют и генерального директора ОАО «Наш дом - Приморье» Марину ЛОМАКИНУ.
В прошлом году она стала победителем седьмой Краевой Бизнес-Премии в номинации «Менеджер года-2010». Но краевое бизнес-сообщество на этом не остановилось в своих симпатиях и, подводя итоги прошлого года, опять называет Марину Александровну одним из лучших руководителей региона и достойным финалистом VIII Бизнес-Премии.
- Марина Александровна, прошел год, и какими знаменательными событиями он оказался отмечен для вас?
- За минувший год произошли два важных для меня события. Во-первых, состоялось подписание договора между компанией ОАО «Наш дом - Приморье» на управление двумя строящимися в центре Владивостока пятизвездочными гостиницами с известной во всем мире компанией «Хаятт».
Я считаю, что для Дальневосточного региона это очень значительное событие. Если сюда приходит компания, представляющая крупный международный сетевой бизнес, то это хороший повод обратить на наш регион внимание и другим крупным зарубежным компаниям - чтобы они тоже начинали выстраивать с Приморьем свои отношения. А для Владивостока и нас, его жителей - это повышение рейтинга нашего города на международной арене, его привлекательности для путешествующих.
Второе важное для меня событие - это то, что нашей компанией был представлен к утверждению проект планировки территории Интегрированной развлекательной зоны «Приморье» в районе бухты Муравьиной. Концепция планировки была рассмотрена международными консультантами, ведущими архитекторами нашей страны. В результате мы смогли направили потенциальным инвесторам свои конкретные предложения, чтобы они смогли определиться со своими намерениями по участию в развитии этой территории, строительстве отдельных ее объектов.
Стоит особо отметить, что международная практика по рассылке предложений потенциальным инвесторам (RFC) будет впервые применена именно в Приморье. Мы рассчитываем, что открытый процесс даст возможность краю получить больше интересных предложений от инвесторов и выбрать наилучшие.
На мой взгляд, этот проект, сможет лучше позиционировать Приморский край как курортно-развлекательный регион. Развитие этой специализации подтолкнет и смежные отрасли - растениеводство, овоще- и животноводство, сферу услуг и пр.
Это направление экономики работает на развитие региона как туристического кластера, позволяя решать несколько особенно значимых задач: позиционирование региона на мировом рынке гостеприимства, увеличение занятости в этом секторе экономики, в особенности молодежи, рост доходов граждан. Успех туристской отрасли зависит, в том числе, от нашей способности предоставить качественное и вкусное питание, комфортную дорожную инфраструктуру, включая посты таможенной и пограничной служб, безопасность, вежливость полицейских и многое другое, чем смогут пользоваться не только наши гости, но и мы с вами, жители края. Эффект будет распространяться и на социальный уровень жизни, также к обществу будут предъявляться иные требования в области культуры.
- А что вы сегодня считаете самым полезным для города?
- Наиболее полезным для Владивостока считаю стыковку моста через бухту Золотой Рог. Это последнее событие особенно знаково. Об этом мосте владивостокцы мечтали более ста лет, а тут их мечта сбылась вдвойне - одновременно построили мост через бухту и мост на остров Русский. Это уже реальность, и в ближайшее время мы сможем ими пользоваться. На мой взгляд, это отличные знаки, бренды Владивостока, которые помогут его сделать узнаваемым в мире, привлечь гостей и партнеров. Главное, что это были отечественные проекты, и оба моста строили наши люди. В мире нет подобных сооружений. Они оригинальны, и это наша гордость.
Конечно, особенно радует мост через бухту Золотой Рог, который строили наши земляки - ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» из Уссурийска, под руководством Виктора ГРЕБНЕВА. Мы пока еще не осознали в полной мере: какое значение в ближайшее время для нас приобретут эти мосты, когда из центра города, чтобы попасть на Чуркин, не надо уже будет объезжать бухту через Луговую.
А еще для нас значимы стали расширение главной выездной из города магистрали М-60, строительство новой дороги от аэропорта через Де-Фриз и Седанку на остров Русский, других объектов, которыми город преобразился.
- Наверное, теперь, когда дороги немного разгрузятся, удастся вернуться и к строительству автомобильной развязки на Луговой, которую проектировали вместе с китайцами в конце 80-х? Причем теперь ее могут построить и свои строители.
- Конечно. Это по-прежнему остается очень актуальным для города и для нас.
- Что на сегодня вы считаете для себя главным, к чему надо прилагать основные усилия?
- В этом году для меня главное - это ввод наших гостиниц, чтобы сетевой оператор смог приступить к своей работе. Кстати, для компании ОАО «Наш дом - Приморье» ввод гостиниц «Хаятт» станет следующим этапом развития компании - мы сразу же войдем в число крупнейших налогоплательщиков Приморья. Другим важным для себя делом я считаю формирование клуба инвесторов Интегрированной развлекательной зоны «Приморье». Стараюсь сделать этот процесс открытым, прозрачным, с взаимной ответственностью инвесторов и государства.
Нам уже предлагали заняться и другими крупными проектами, но мы для себя в этом году определили главным решение именно этих задач.
- Можно сказать, что ипотека отошла на второй план?
- Нет. Ипотечное кредитование по-прежнему остается главным в деятельности ОАО «Наш дом - Приморье». Ипотечный кредит был, есть и будет. Но за девять минувших лет у нас сложилась достаточно устойчивая бизнес-модель, которая работает без сбоев и может функционировать без моего активного вмешательства. Работают опытные специалисты с высшим образованием. Все это успешно, и от федерального агентства АИЖК мы получили высокую оценку за внедрение ряда новых процедур в своей практике. Они способствовали существенному росту количества выдаваемых приморцам кредитов.
- Вы по-прежнему председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы г. Владивостока и председатель совета НП СРО «РОС ПК»?
- Да. Это неоплачиваемая, но очень важная и интересная работа. Она дает особую радость. Вообще я считаю, что любой труд должен быть в удовольствие. Лень - это грех. Я очень благодарна своим родителям, что они научили меня трудиться и находить в этом для себя положительные эмоции. Поэтому я и на работу иду с радостью, и - с работы - есть чем поделиться с детьми.
К сожалению, одна из главных наших проблем на сегодня - это то, что среди молодежи мало кто гордится своей работой, и блеск радости в глазах - часто не от работы. Это плохо и надо менять. Причины того, что мы живем не так хорошо, как нам хотелось бы, кроятся внутри нас. Поработав депутатом, я понимаю, что вокруг много семей, в которых люди не ощущают своей общности, покоя, душевного мира. С этим нельзя мириться, жить. Надо, чтобы каждая семья находила в себе какой-то стержень.
- Но при такой занятости оставляет ли работа вам время для семьи?
- Это серьезный вопрос, на который я постоянно ищу ответы: правильно ли я соотношу свою личную жизнь, общественную и рабочую. У меня трое детей. Сыну - 17, а девочкам - 11 и 12 лет. Муж. Дети понимают: мама работает, очень занята, и каких-то капризов уже нет. Но все равно все они, как и работа, тоже борются за мое внимание, за мое время, и это абсолютно объяснимо.
Я счастлива, что у меня хорошие дети, и благодарна Господу за то, что именно эти дети - мои. Естественно, максимально стараюсь проводить время с ними. В нашей семье правило - все выходные папа и мама должны быть с детьми, а в рабочие дни - вечера, уже после восьми часов вечера… Утром я, конечно, их поднимаю, собираю в школу, причесываю. Приготовить завтрак - это моя материнская обязанность, и я с удовольствием ее выполняю. Все семейные вещи мне доставляют огромное удовольствие.
В принципе, у нас все как у обычных людей. Муж руководит строительной компанией, имеет техническое, экономическое и юридическое образование. Хотя я считаю, что он больше юрист, и благодаря этому его компании удалось успешно пройти через все неурядицы, с которыми строители сталкивались в последнее время. Те, кто работает в его компании, загружены работой на все 100%, если не больше. И, хотя у нас есть общие темы, дома о работе говорить не принято.
Могу сказать, что все, чего я уже достигла в работе - это, прежде всего, благодаря моей семье, моим родителям, которые очень много помогали, когда дети были маленькие. Отец и сейчас помогает и мне, и моей сестре с тем, чтобы мы, женщины, могли реализоваться не только как «мама дома», но и в общественной и производственной деятельности. Мамы уже нет, но отцу я всегда говорю, как я его люблю. За что мой им низкий поклон.
- Работа, общественные нагрузки, семья, а - хобби, что-то для души?
- Люблю театр. Моя сестра и зять - актеры, сестра мужа - дирижер. По возможности стараемся не пропустить премьеры, следим за тем, что у нас происходит в театральной жизни. Когда бываем где-то на выезде, то посещение музеев, театров, оперы - это обязательно. Эти походы позволяют отвлечься от текущих дел, ситуации и дают пищу для разума, духовной составляющей. Без этого тоже невозможно…
- Жизнь полосата, как тельняшка. Что в ней больше всего огорчает?
- Потери. К сожалению, кроме радостных событий бывают и черные дни. Неожиданно, уже в этом году, ушли из жизни бывшие первый секретарь крайкома партии Приморского края Виктор ЛОМАКИН и руководитель УКСа горисполкома Владивостока, а затем генеральный директор муниципальной компании «Владстройзаказчик» Евгений КОРОЛЬКОВ. Это люди, которые очень много сделали для строительства во Владивостоке и крае в период быстрого их роста в 70-80-е. Это наши «корни», которые позволяют развиваться нашему региону и дальше. Они оставили после себя много учеников и последователей. И мне очень повезло, что в моей жизни были эти замечательные и скромные, без оглядки на должности, люди.
С Виктором Павловичем мы не были родственниками, но часто встречались, и эта фамилия мне всегда приносила удачу. Уважение к нему остается в памяти приморцев - многие хорошо помнят те времена, когда под его руководством в крае были реализованы большие планы. И этот «зонтик» людской памяти о его работе, конечно, в какой-то степени распространяется и на меня - ко многому обязывает. Я помню, что при встречах, когда речь заходила о делах, он мне всегда говорил: «Главное - чтобы это было на благо и - с честью!»
И я очень благодарна тому, что на заре моей деятельности одним из моих наставников был Евгений Иванович Корольков. Как настоящий руководитель, он мыслил не отдельными деталями, а большими категориями. И этому тоже стоило учиться…
Жизнь продолжается. Рядом с нами в Приморье сегодня есть еще такие уникальные люди. И это надо ценить, уметь применить к будущему…
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».