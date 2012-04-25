Марина Ломакина: Работа должна приносить радость

К сожалению, одна из главных наших проблем на сегодня - это то, что среди молодежи мало кто гордится своей работой, и блеск радости в глазах - часто не от работы. Это плохо и надо менять. Причины того, что мы живем не так хорошо, как нам хотелось бы, кроятся внутри нас. Поработав депутатом, я понимаю, что вокруг много семей, в которых люди не ощущают своей общности, покоя, душевного мира. С этим нельзя мириться, жить. Надо, чтобы каждая семья находила в себе какой-то стержень.