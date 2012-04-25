Приморье, Корея и Япония возобновили паромное сообщение

Напомним, на линии между Приморьем, японской префектурой Тоттори и корейской провинцией Кангвон паром начал курсировать в июле 2009 года. В прошлом году на пароме из Владивостока в Корею и Японию отправились 11152 человек. Частыми пассажирами на судне были граждане России и Республики Корея (7431 и 3189 человек соответственно). Чуть меньше туристов было на маршрутной линии Донгхэ – Владивосток (10802 человек): 6931 русских и 3364 корейских пассажиров. Немногочисленны японские туристы, да и россияне направляющиеся в Японию, поэтому компания планирует уменьшить количество рейсов в Страну восходящего солнца и обратно.