Приморцы - самые активные на Дальнем Востоке на сайте госуслуг

С помощью кода можно активировать «Личный кабинет» на портале госуслуг, чтобы использовать его для взаимодействия с органами власти при получении в электронном виде различных услуг федерального, регионального и муниципального уровня. Например, подать заявление на получение загранпаспорта, узнать и оплатить задолженность по налогам и штрафам, подать заявление на регистрацию или расторжение брака и т. д.