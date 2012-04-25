Туристический бизнес на Ханке ориентируется в основном на летний отдых

Одним из наиболее привлекательных мест для отдыха является побережье озера Ханка. Сколько за год приезжают на озеро туристов, сказать точно не может никто, но летом их можно встретить не только в местах, оборудованных для отдыха, но и там, где практически нет цивилизации. И уж тем более с началом сезона в середине мая места всех существующих баз отдыха заняты на 100%. Владельцы этих баз говорят о том, что наплыв туристов в летнее время таков, что они вынуждены расписывать продажу мест за месяц вперед. Случайно оказавшемуся в этих краях туристу получить место в домике или в гостинице в сезон, как правило, довольно сложно.