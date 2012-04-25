Туристический бизнес на Ханке ориентируется в основном на летний отдых

Для привлечения туристов и развития туристической отрасли Приморский край находится в уникальных природных условиях. В регион приезжают на летний отдых жители из разных дальневосточных регионов, прежде всего, Хабаровского края. Но основной поток туристов – это все-таки поездки внутри края. По оценочным данным департамента международного сотрудничества и туризма, объем внутреннего турпотока в Приморском крае в 2011 году составил 732 тыс. человек.
Одним из наиболее привлекательных мест для отдыха является побережье озера Ханка. Сколько за год приезжают на озеро туристов, сказать точно не может никто, но летом их можно встретить не только в местах, оборудованных для отдыха, но и там, где практически нет цивилизации. И уж тем более с началом сезона в середине мая места всех существующих баз отдыха заняты на 100%. Владельцы этих баз говорят о том, что наплыв туристов в летнее время таков, что они вынуждены расписывать продажу мест за месяц вперед. Случайно оказавшемуся в этих краях туристу получить место в домике или в гостинице в сезон, как правило, довольно сложно.
В то же время бюджеты районов от притока туристов пока особой отдачи не чувствуют. Собственно только два района края имеют возможность получать от туристов доход: Спасский и Ханкайский. Если в Спасском туристический бизнес как таковой не присутствует, то в Ханкайском наоборот: именно бизнес развивает туризм, предоставляет отдыхающим сервис и привлекает в район потребителей этих услуг. Но доход в бюджет, вне зависимости от варианта развития туризма, получают каждый из этих районов в основном от сдачи в аренду прибрежных участков земли.
Как пояснили в администрации Спасского района, участки земли в аренду на побережье озера предоставляются только частным лицам для организации семейного отдыха. Как правило, размер участка не превышает 20 соток, но, в основном, он составляет 3-5 соток земли. При этом аренда такого участка земли часто бывает долгосрочной. Она допускает (при проведении определенных процедур согласования с различными инстанциями) даже возможность строительства каких-либо объектов для отдыха, тех же летних домиков, например. Но вот участка под строительство базы отдыха пока предоставлено не было.
В отличие от Спасского, Ханкайский район известен своими базами отдыха. В течение последних восьми лет там было построено 8 баз отдыха, причем 6 из них - силами местных предпринимателей. Но земля при этом, как правило, владельцами баз арендуется у муниципалитета, собственность оформлена только у владельцев двух, наиболее крупных, баз. В результате приезжающим со своими палатками туристам остается субаренда муниципальной земли, либо аренда ее у собственника. Впрочем, отдохнуть в Ханкайском районе пока можно и без этих сложностей. По данным администрации района, под организацию летнего отдыха предоставлено в аренду только 20% от тех береговых земель, которые расположены на территории района.
Основным препятствием, сдерживающим развитие туристического бизнеса на Ханке, роста компаний, является ограниченный сезоном спрос. В холодное время года туристами базы посещаются редко. Да, собственно, и услуг для зимнего отдыха, кроме проживания, да, пожалуй, еще бани, базы предоставить не могут. Есть некоторый всплеск интереса к этим местам в период охоты, но до массового спроса на этому виду отдыха все же далеко. Не пользуется пока популярностью у туристов и рыбалка на озере как вид отдыха. Сами владельцы баз видят возможности развития туристического бизнеса, прежде всего, за счет увеличения количества мест для летнего отдыха с его гарантированным высоким спросом.
«Для того чтобы развивался этот бизнес, необходим определенный уровень его доходности, - говорит владелец базы отдыха «Навигатор» Роман КОСТЕНКО. – Мы только первый год активно работаем как база отдыха, до этого строили домики, и строительство это еще не завершено. Наша база находится в таком месте, где нет даже линии электропередач, поэтому мы вынуждены работать на собственной автономной электростанции».
Создание инфраструктуры для развития туристического бизнеса в районе являются наиболее важным, тем более там, где нет даже линии электропередач. Проложить линию за свой счет строящейся базе отдыха, конечно, не по карману. На это, по мнению Романа Костенко, необходимо не менее полумиллиона рублей. В то же время в крае действуют программы господдержки малого бизнеса, которые предусматривают, считает предприниматель, возможность бесплатной, для таких случаев, прокладки линии вне населенного пункта протяженностью 500 метров.
«Но мы пока не можем добиться господдержки. Тем не менее ищем возможности расширить предприятие. Например, поддержка предусмотрена для крестьянско-фермерских хозяйств, которые в качестве дополнительного направления деятельности развивают сельский туризм. Мы готовы переоформить наше предприятие, поскольку условия для развития в таком случае более благоприятные – появится возможность получения субсидий на проценты по кредитам на строительство. Конечно, в таком случае нам придется создать хозяйство. Но, думаю, нам это хозяйство поможет, в том числе, обеспечить питанием наших туристов».
Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».