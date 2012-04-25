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В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение

25 апреля 2012, 13:34
В ночь на четверг Приморье окажется под влиянием сразу двух циклонов.

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля, ZRPRESS. В ночь на четверг Приморье окажется под влиянием сразу двух циклонов: южного, который к тому времени выйдет в акваторию Японского моря и фронтальных разделов циклона, который будет смещаться по Амурской области и Хабаровскому краю. В связи с этим утром и днем 26.04 в западных и центральных районах края местами ожидается сильный дождь(15-49 мм за 12 часов и менее).

Утром и днем 26.04 в южных районах, днем 26.04 и ночью 27.04 в восточных районах ожидается сильный дождь(15-49 мм за 12 часов и менее), местами очень сильный дождь (более 50 мм за 12 часов и менее). На побережье при юго-восточном ветре 15-20 м/с, порывами до 25 м/с, сообщает пресс-служба Примгидромета.

«Золотой Рог».

#Новости#Приморье#Общество
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