В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля, ZRPRESS. В ночь на четверг Приморье окажется под влиянием сразу двух циклонов: южного, который к тому времени выйдет в акваторию Японского моря и фронтальных разделов циклона, который будет смещаться по Амурской области и Хабаровскому краю. В связи с этим утром и днем 26.04 в западных и центральных районах края местами ожидается сильный дождь(15-49 мм за 12 часов и менее).