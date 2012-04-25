Владимир Каспин: Выход в «четверку» - заслуга команды

Ремонтно-строительная компания «КФК» за годы существования краевой Бизнес-Премии неоднократно попадала в сферу внимания экспертов и входила в число лучших. В этом же году в четверку финалистов номинации «Менеджер года» по итогам голосования вошел ее генеральный директор - Владимир КАСПИН. Человек, под чьим руководством вот уже 15 лет осуществляется деятельность предприятия.
Его рабочий день не нормирован и заканчивается далеко за полночь, да и по выходным он старается проехать вблизи строящихся объектов, взглянув на них со стороны. Его беспокойство понятно: многие из них определяют лицо Владивостока. В настоящий момент, например, ведутся работы по реконструкции и благоустройству территории театра им. М. Горького, в международном аэропорту Владивостока, ГУМе, зданиях краевой администрации и арбитражного суда…
Работать с такими заказчиками непросто. Но ему чем сложнее, тем интереснее. Он мечтает о том, чтобы таких клиентов и таких объектов было еще больше. И с трудом согласился на разговор о нем как о менеджере, утверждая, что выход в ТОП-4 вовсе не его заслуга, а результат работы всей команды.
- И все-таки, Владимир Леонидович, согласитесь, что от личности руководителя, его репутации зависит очень многое. Какой процент получаемых компанией заказов приходится на вас лично?
- Думаю, большой. Но за этим все равно стоит команда. Ведь одно дело - получить объект, и совсем другое - реализовать весь комплекс работ на нем таким образом, чтобы заказчик вернулся к тебе еще раз. Поэтому нельзя сказать, что тот, кто продает услуги, важнее того, кто их выполняет. В любом случае, главный козырь предприятия - люди. И я дорожу каждым, кто работает в компании. Без них я никто. Вот и в непростое для всего бизнеса кризисное время главной задачей было сохранение кадров (порой даже работали «в ноль», чтобы было чем платить зарплату). Немаловажен и уровень наших партнеров и субпод-рядчиков. Поэтому я очень благодарен всем, кто за меня голосовал, но это не моя заслуга, а наше общее достижение.
- О производственных достижениях компании мы уже рассказывали на страницах «ЗР» пару номеров назад. А в чем видите социальную миссию? Вы уже несколько лет поддерживаете яковлевский детский дом, о вас очень тепло отзывается отец Александр, настоятель Покровского храма, который можно по праву считать вашим детищем. (Кстати, Владимир Каспин награжден орденом Русской Православной церкви Преподобного Серафима Саровского).
- Все очень просто: чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. Если говорить о храме, то не все в жизни измеряется деньгами, вот и этот объект никогда не был коммерческим. Предложение взяться за него было инициировано преды-дущим мэром города - на условиях работы по себестоимости, - но так вышло, что в итоге забота о нем легла на наши плечи. Возведя его буквально из руин, мы уже не можем отказаться от него. Поэтому сопоставляем потребности прихода со своими возможностями и продолжаем работу.
Что же касается детского дома, то у нас с партнером Александром ШЕРСТЮКОМ была давняя мечта помочь детям, оставшимся без родителей - расширить перед ними горизонты жизни. И если городские детдома и интернаты вниманием попечителей не обделены, то в крае с этим обстоят дела хуже. Нашу инициативу поддержали сотрудники. Выбрали детский дом села Яковлевка, где проживало 53 ребенка и была масса проблем - от обветшалости здания до слабого представления этими детьми о нормальной жизни. Встретили нас поначалу настороженно: не могли понять, чем обусловлен наш порыв, и чего мы хотим на самом деле. Сегодня мы друзья. Регулярно общаемся с ребятами, оказываем планомерную помощь по различным направлениям - от ремонтных работ до покупки автобуса, на котором наши дети теперь приезжают в город на экскурсии, в т.ч. многодневные. В общем, программа работает, и мы не собираемся ее прекращать.
- Последние годы компания прочно была задействована на саммитовских объектах. Время подготовки к этому форуму подходит к концу, на что нацелены дальше?
- Столь серьезные проекты позволили нам получить колоссальный опыт, который, несомненно, пригодится в дальнейшем. Предприятие растет - сегодня на наших объектах единовременно могут трудиться более 500 человек, включая субподрядчиков. Будем продолжать работу на благо приморской столицы, продолжая внедрять новые передовые материалы и технологии, делая все для того, чтобы у жителей и гостей Владивостока оставались самые приятные впечатления от города, у которого действительно есть все шансы стать одним из центров делового сотрудничества в АТР.
Татьяна СУШЕНЦОВА, «Золотой Рог».