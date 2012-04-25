Владимир Каспин: Выход в «четверку» - заслуга команды

- Думаю, большой. Но за этим все равно стоит команда. Ведь одно дело - получить объект, и совсем другое - реализовать весь комплекс работ на нем таким образом, чтобы заказчик вернулся к тебе еще раз. Поэтому нельзя сказать, что тот, кто продает услуги, важнее того, кто их выполняет. В любом случае, главный козырь предприятия - люди. И я дорожу каждым, кто работает в компании. Без них я никто. Вот и в непростое для всего бизнеса кризисное время главной задачей было сохранение кадров (порой даже работали «в ноль», чтобы было чем платить зарплату). Немаловажен и уровень наших партнеров и субпод-рядчиков. Поэтому я очень благодарен всем, кто за меня голосовал, но это не моя заслуга, а наше общее достижение.