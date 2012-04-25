«Востокшинторг» показал, как эффективно можно вложить капитал в развитие автобизнеса

Компания, начав работу с небольшого комиссионного автомагазина шин из Японии, уже через два года открыла сразу несколько торговых точек во Владивостоке, Уссурийске и Новосибирске. А дальнейшее развитие определяла логика бизнеса - вслед за наступлением японских автомобилей с востока на запад двигалась инфраструктура. В маркетах под торговой маркой «Шинтоп» был расширен ассортимент сопутствующих товаров - автомасла, автохимия, аккумуляторы. И за несколько лет «Шинтоп» вырос до большой федеральной сети, знакомой многим автолюбителям. Сегодня «Шинтоп» является лидером рынка автотоваров в Сибири и на Дальнем Востоке - это 700 сотрудников, 43 магазина и 24 города присутствия, 600 тысяч покупателей в год, 12 тысяч позиций ассортимента, 7 тысяч покупателей на сайте ежедневно. Под вывеской «ШИНТОП» покупатели обязательно найдут современный комфортный автомаркет, в котором всегда достаточный выбор шин, дисков и автотоваров. И кроме того, могут получить комплекс сервисных услуг - в «Востокшинторге» всегда ценят свое время и потому берегут минуты своего клиента.