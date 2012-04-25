Выставка «Твое здоровье в твоих руках» открылась в аэропорту Хабаровск

Затем к собравшимся обратился Председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Виктория Макарчук, она подчеркнула: «Проблема борьбы с туберкулезом - глобальная задача не только для мирового сообщества, но и для нас с Вами. В Хабаровском крае заболеваемость очень высока: по итогам 2011 года она составила 126% на 100 тыс. человек, что в 1,5 раза выше общероссийской статистики. Сегодня необходимо, что бы каждый осознал, что вне зависимости от пола человека, его национальности, возраста, социального статуса и места проживания, очень важно ежегодно проходить медицинское обследование».