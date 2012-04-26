БК "Спартак-Приморье" едет в Казань

К сожалению, на данный момент неясно, в каком турнире будет выступать "Спартак-Приморье" в следующем сезоне. В обновленный турнир ВТБ приморскую команду не берут, ссылаясь на отсутствие современного спортивного зала, а выступать на уровне российской Суперлиги, победителем которой наша команда была год назад, уже пройденный этап. В любом случае держать в команде легионеров для этого турнира будет нецелесообразно.