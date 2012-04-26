Дальневосточный центр глубокой переработки древесины будет ориентирован на Японию

В апреле-мае 2012 года предприятие планирует ввести вторую смену и вдвое увеличить выпуск продукции. По информации из открытых источников, завод уже изготовил более 6,5 тыс. кубометров плит МДФ, а в планах на текущий год – выпустить еще 45 тыс. кубометров. Впрочем, выйти на проектную мощность – 150 тыс. куб. м древесноволокнистых плит высокой плотности в год – предприятие планирует к 2014 году, т.е. чуть позже, чем ОАО «Дальлеспром». Кстати, именно предприятие холдинга RFP Group может стать одним из поставщиков сырья для малазийской компании, т.к. производство высококачественной продукции на ее заводе позволяет использовать отходы деревопереработки и лесозаготовок. По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, в настоящее время представители комитета лесной промышленности помогают иностранному инвестору наладить взаимодействие с другими ресурсоперерабатывающими компаниями по поставке отходов производства.