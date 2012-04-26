Госкорпорацию развития Сибири и Дальнего Востока может возглавить Борис Грызлов

АНО будет привлекать в инфраструктурные проекты и частные, и государственные средства. Одно из предложений Минэкономразвития - передавать организации доходы Фонда национального благосостояния в течение десяти лет. Оценок предполагаемых расходов АНО пока нет. Корпорация будет освобождена от налога на прибыль, на добычу полезных ископаемых и водного налога в течение десяти лет после своего создания. В центральных СМИ также сообщалось, что «столица» АНО будет размещена во Владивостоке, что, дескать, будет объявлено мировой экономической общественности в сентябре на саммите АТЭС.