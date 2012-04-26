Многодетные семьи Владивостока начали получать земельные участки

В соответствии с законом, многодетные семьи получают бесплатно для индивидуального жилищного строительства от 0,07 до 0,2 га земли. Как известно, Владивосток испытывает острый дефицит в свободных землях - основная их доля находится либо в собственности предприятий, частных лиц и ведомств, либо в распоряжении Министерства обороны. В связи с этим глава города Игорь Пушкарёв поставил перед специалистами задачу - изыскать для многодетных семей максимально возможное число участков наибольшей площади.