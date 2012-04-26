Политические страсти в Дальнегорске опять накалились

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля, ZRPRESS. Председатель дальнегорской Думы набросился с кулаками на одного из депутатов.
23 апреля было сорвано заседание комитета по городскому хозяйству Думы Дальнегорского городского округа.
Председатель местной думы Александр ТЕРЕБИЛОВ вступил в конфликт с председателем думского комитета Дмитрием ЛУЦУКОМ, угрожал применить к нему силу и выражался в его адрес в грубой форме. Причиной конфликта стал отказ председателя Думы предоставить необходимые для работы комитета документы. Дмитрий Луцук был вынужден обратиться в полицию. Между тем на сегодняшнем заседании должен был рассматриваться проект Устава округа, возвращающий прямые выборы главы Дальнегорского городского округа.
Напомним, в конце прошлого года местная дума приняла кулуарное решение, по которому местный глава должен избираться из состава депутатов думы.
19 марта думское большинство отправило действующего главу Дальнегорского округа в отставку, досрочно прекратив его полномочия, а через 4 дня выбрало из своего состава нового главу, председателя Думы А. Теребилова. И отставка, и выборы были опротестованы прокуратурой, а затем отменены решением суда, а вернувшийся к должности глава Г. КРУТИКОВ выразил согласие уйти в досрочную отставку при условии, что Дума изменит городской Устав с тем, чтобы вернуть прямые выборы местного главы.
В настоящее время в Думу внесено сразу два проекта таких изменений, однако, по мнению наблюдателей, работа с проектом изменений искусственно тормозится. Срыв очередного заседания комитета, безусловно, также задержит работу над городским уставом.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».