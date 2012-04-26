Политические страсти в Дальнегорске опять накалились

19 марта думское большинство отправило действующего главу Дальнегорского округа в отставку, досрочно прекратив его полномочия, а через 4 дня выбрало из своего состава нового главу, председателя Думы А. Теребилова. И отставка, и выборы были опротестованы прокуратурой, а затем отменены решением суда, а вернувшийся к должности глава Г. КРУТИКОВ выразил согласие уйти в досрочную отставку при условии, что Дума изменит городской Устав с тем, чтобы вернуть прямые выборы местного главы.