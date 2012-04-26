Приморских пенсионеров «подсаживают» на пластик

«Идея перевода всех пенсионеров на пластиковые карты, безусловно, интересная, однако считаю, что это не может произойти резко и не к 2013 году, т. к. у людей пенсионного возраста есть свои страхи и переживания, сомнения по поводу пользования пластиковыми картами, кроме этого, отсутствует инфраструктура, например: средний уровень обеспечения банкоматами в России составляет 685 банкоматов на миллион жителей, а в Бельгии, например, этот показатель составляет 1 445 устройств. Что касается проекта социальной карты, то сейчас банки предлагают достаточно большой набор услуг, однако необходимо проводить широкую информационную поддержку, разъяснительную работу о том, что это действительно удобно, не страшно, а главное - безопасно, с привлечением консультантов такого же возраста, к которому пенсионер-клиент прислушается, Пенсионного фонда РФ. Полагаю, что такой проект один банк и Почта России не потянут, необходима целенаправленная государственная поддержка», - высказывает мнение начальник отдела банковских карт Дальневосточного филиала Роял Кредит Банка Сергей КУТЕПОВ.