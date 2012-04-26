Приморских пенсионеров «подсаживают» на пластик

В прошлом году Сбербанк и Почта России заявили о желании перевести большую часть пенсионеров на безналичный расчет. Сбербанк приступил к массовому обмену сберкнижек пенсионеров-клиентов на пластиковые карты, почтовики также взяли курс на постепенную замену наличных на электронную форму доставки пенсий.
О планах по выводу проекта Сбербанка «Социальная карта жителя РФ» на федеральный уровень говорят давно. Ранее Сбербанк реализовывал локальные проекты в регионах, например, в Нижегородской и Астраханской областях. В свою очередь Банк Москвы выступает финансовым агентом по выпуску социальных карт правительства столичного региона, на которые начисляются бюджетные субсидии. По данным Банка Москвы, уже эмитировано порядка 6,5 млн социальных карт.
Инициатива председателя правления Сбербанка России Германа ГРЕФА в рамках работы кредитной организации получила реальные очертания. С начала 2012 года на Дальнем Востоке банк выдал более 77 тыс. банковских карт Сбербанк-Maestro «Социальная». По словам начальника управления обслуживания и продаж Приморского отделения №8635 Сбербанка России Анны ДОБРЫНИНОЙ, уже сегодня пенсию в банке получает 39% приморских пенсионеров, и их число постоянно растет.
«В Приморье мы ведем активную работу в этом направлении, предлагаем каждому нашему клиенту-пенсионеру перейти на более удобный способ получения пенсии на пластиковую карту Сбербанк Maestro «Социальная». Также наши специалисты консультируют людей в отделениях Пенсионного фонда. Клиентам, пенсионный возраст которых наступает в ближайшем квартале, мы заранее выпускаем эту карту, которую он может получить в дополнительном офисе банка. Сбербанк Maestro Социальная позволяет воспользоваться широким кругом различных возможностей - не только для получения пенсии и социальных выплат, но и для оплаты товаров и услуг, включая коммунальные платежи в платежных терминалах и банкоматах. Она также обеспечивает доступ в систему интернет-банкинга Сбербанк ОнЛ@йн. Кроме того, на денежные средства, находящиеся на карте, начисляется доход в размере 3,5% годовых. Также карта дает возможность получения скидки до 10% в аптеках, магазинах и других торгово-сервисных точек в случае безналичной оплаты товаров и услуг», - поясняет менеджер.
Вместе с тем очевидно, что данный посыл должен быть обоюдным, государство должно всеобъемлюще поддержать данную идею и объединить усилия всех коммерческих банков, Почты России и государственных структур по созданию универсальной электронной карты. Планируется, что уже к 2013 году «Универсальную электронную карту (УЭК) получат все взрослые граждане России, не отказавшиеся от нее. По прогнозам, эмиссия УЭК составит более 100 млн. карт.
«Универсальная электронная карта, по задумке, должна иметь широкий функционал: удостоверение личности, ЭЦП, удостоверение ПФР, полис ФОМС, транспортное приложение, банковское приложение платежной системы ПРО100, доступ к различным государственным и муниципальным услугам, доступ к сервису «Электронное правительство. И банки в данном проекте призваны стать операторами каналов обслуживания (банкоматы, терминалы, сервисы дополнительного банковского обслуживания), эмитентами и эквайерами банковского приложения, а также центрами персонализации карт. Однако большинство банков еще не приступило к активному участию в проекте», - говорит начальник отдела электронного бизнеса Примсоцбанка Сергей КОЛЕЕВ.
«Почта России будет планомерно и последовательно развивать сотрудничество с ведущими банками страны, чтобы максимально сократить объемы доставки пенсий и других выплат наличными. Это единственный современный, технологичный и правильный путь безопасного для Почты начисления и выдачи пенсий и других социальных выплат населению», - заявил в одном из своих выступлений генеральный директор ФГУП «Почта России» Александр КИСЕЛЕВ. Кстати, на сегодня, по данным УФПС Приморского края, отделениями Почты России ежемесячно производится доставка и выплата федеральных ежемесячных денежных выплат более 370 тыс. приморцам пенсионного возраста, т.е. более 70% пенсионерам в крае.
«Идея перевода всех пенсионеров на пластиковые карты, безусловно, интересная, однако считаю, что это не может произойти резко и не к 2013 году, т. к. у людей пенсионного возраста есть свои страхи и переживания, сомнения по поводу пользования пластиковыми картами, кроме этого, отсутствует инфраструктура, например: средний уровень обеспечения банкоматами в России составляет 685 банкоматов на миллион жителей, а в Бельгии, например, этот показатель составляет 1 445 устройств. Что касается проекта социальной карты, то сейчас банки предлагают достаточно большой набор услуг, однако необходимо проводить широкую информационную поддержку, разъяснительную работу о том, что это действительно удобно, не страшно, а главное - безопасно, с привлечением консультантов такого же возраста, к которому пенсионер-клиент прислушается, Пенсионного фонда РФ. Полагаю, что такой проект один банк и Почта России не потянут, необходима целенаправленная государственная поддержка», - высказывает мнение начальник отдела банковских карт Дальневосточного филиала Роял Кредит Банка Сергей КУТЕПОВ.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».