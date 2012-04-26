Сергей Генералов справился с ролью антикризисника в ДВМП

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля, ZRPRESS. Президент и председатель правления ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) Сергей ГЕНЕРАЛОВ спустя три года планирует отойти от руководства компании, на базе которой была создана Транспортная группа FESCO.
Основной акционер группы "Промышленные инвесторы" Сергей Генералов в начале 2009 года лично возглавил FESCO, сменив в должности президента управляющей компании "Транспортная группа FESCO" Евгения АМБРОСОВА.
"Сейчас задача понятная - надо выжить", - сказал Сергей Генералов "ЗР" летом 2009 года. Как видим, антикризисная программа была успешно реализована и надобность в "ручном управлении" отпала.
В конце 2011 года произошли структурные изменения в FESCO, в настоящее время юридически активы группы закреплены за ДВМП.
По сведениям "ЗР", Сергей Генералов в середине мая покинет пост главы ДВМП и сосредоточится на стратегическом управлении группой, заняв пост председателя совета директоров. Его преемником, скорее всего, станет Юрий ГИЛЬЦ, в настоящее время занимающий должность вице-президента ДВМП по финансам.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».