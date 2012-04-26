Сергей Генералов справился с ролью антикризисника в ДВМП

По сведениям "ЗР", Сергей Генералов в середине мая покинет пост главы ДВМП и сосредоточится на стратегическом управлении группой, заняв пост председателя совета директоров. Его преемником, скорее всего, станет Юрий ГИЛЬЦ, в настоящее время занимающий должность вице-президента ДВМП по финансам.