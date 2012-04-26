«Скартел» придет во Владивосток с LTE

В начале 2012 года «Скартел», владеющий частотами 2,5-2,7 ГГц по всей стране, разрешил «Мегафону» пользоваться своими базовыми станциями, а тот предоставил «Скартелу свою инфраструктуру, доступ к площадкам для размещения базовых станций, к магистральным каналам, а также центры обработки данных. О совместном предоставлении услуг LTE на базе частот «Скартела» договорился и «Ростелеком». Летом он опробует московскую сеть LTE, а 1 сентября начнет коммерческую эксплуатацию.