zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке будет работать китаец «Очки н-н-надо?», "порвавший" YouTube?

26 апреля 2012, 16:05
Он станет продавцом одного из магазинов электроники во Владивостоке.
Сюжет
АТР

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля, ZRPRESS. Крупнейшая всероссийская розничная сеть электроники пригласила на работу известного интернет-персонажа. Китаец Тун Те Цзунь, прославившийся на YouTube фразой «Очки н-н-надо?», станет продавцом одного из магазинов сети во Владивостоке.

Пополнить штат компания решила в рамках проекта «DNS говорит по-китайски». Пока что сообщается о трудоустройстве Тун Те Цзуня в супермаркете DNS «На Гоголя» во Владивостоке. Правда, тень сомнений на информацию о новом продавце накладывает дата публикации новости – первое апреля.

«Золотой Рог».

#Новости#АТР#Владивосток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56