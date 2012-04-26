Во Владивостоке будет работать китаец «Очки н-н-надо?», "порвавший" YouTube?

Пополнить штат компания решила в рамках проекта «DNS говорит по-китайски». Пока что сообщается о трудоустройстве Тун Те Цзуня в супермаркете DNS «На Гоголя» во Владивостоке. Правда, тень сомнений на информацию о новом продавце накладывает дата публикации новости – первое апреля.