Во Владивостоке на крупной торговой базе обнаружено свыше 5 тонн просроченного мяса

В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия по пресечению оборота некачественной и опасной продукции, сотрудниками прокуратуры города и Россельхознадзора в двух рефрижераторных контейнерах обнаружено 5,3 тонны мясопродуктов в ассортименте, не отвечающих требованиям законодательства о качестве и безопасности. Вся неликвидная продукция принадлежит коммерсантам, осуществляющим торговлю на территории оптово-розничной торговой базы «Владснаб» (район ж/д станции «Весенняя»).