Во Владивостоке на крупной торговой базе обнаружено свыше 5 тонн просроченного мяса

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля, ZRPRESS. Сотрудниками прокуратуры города Владивостока и Россельхознадзора на территории расположенной в пригороде Владивостока крупной оптово-розничной торговой базы обнаружено свыше 5 тонн мясопродуктов с просроченными сроками годности.
В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия по пресечению оборота некачественной и опасной продукции, сотрудниками прокуратуры города и Россельхознадзора в двух рефрижераторных контейнерах обнаружено 5,3 тонны мясопродуктов в ассортименте, не отвечающих требованиям законодательства о качестве и безопасности. Вся неликвидная продукция принадлежит коммерсантам, осуществляющим торговлю на территории оптово-розничной торговой базы «Владснаб» (район ж/д станции «Весенняя»).
Так, при осмотре контейнеров проверяющими обнаружено мясо свинины, говядины, мясо птицы, мясные субпродукты, причём большая часть продукции хранилась с истёкшим сроком годности. А та небольшая часть продукции, на которую срок годности не истёк имела явные признаки недоброкачественности, это пожелтелости, позеленение, а также явно выраженный резкий запах пропавшего продукта.
Ветеринарные сопроводительные документы, а также удостоверения качества и безопасности, подтверждающие прохождение продукцией лабораторных исследований, а также её соответствие параметрам качества и безопасности владелец продукции предоставить так и не смог.
В настоящее время вынесенным предписанием Россельхознадзора вся потенциально опасная продукция исключена из оборота, материалы проверки находятся в прокуратуре города Владивостока, где решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
«Золотой Рог».