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Во Владивостоке "Тотальный диктант" на "пятерку" написал один из 150 участников

26 апреля 2012, 16:14
«Пятёрку» за тотальный диктант получил журналист «Новой газеты во Владивостоке» Василий АВЧЕНКО. За редакцию "Золотой Рог" на "четверку" диктант написала Елена Волкова.

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля, ZRPRESS. Во Владивостоке акция "Тотальный диктант" состоялась впервые. В субботу, 21 апреля, в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета собрались более 150 человек, что называется, от мала до велика. Но студентов всё-таки было больше.

Из VIP-ов был замечен только Александр ЗУБРИЦКИЙ, возглавляющий департамент образования и науки Приморского края, но в качестве гостя...

Досье: Родина «Тотального диктанта» - Новосибирск: акцию придумали студенты НГУ в 2004 году. Если тогда в акции по проверке грамотности приняли участие 150 человек, то в этом году диктант писали порядка 15 тысяч носителей русского языка в 85 городах мира (акцию поддержали Париж, Берлин, Бостон, Лондон).

Несмотря на добровольный характер мероприятия, участники искренне волновались. Многие просили диктовать помедленнее, что, в общем-то, неудивительно: ручкой писать уже подразучились – пальцы слушаются плохо (привыкли настукивать по клавиатуре). Обладатели размашистого почерка волновались, что не хватит места, и вздохнули с облегчением, когда организаторы раздали дополнительные листы бумаги. Одним словом – всё было по-настоящему!

«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово», - рефреном стучало в висках ахматовское. Переполняло чувство единения с тысячами людей, которые в разных точках планеты по доброй воле сели за парты…

В этом году в роли диктанта выступал не один текст, а целых три – видимо для того, чтобы ушлые любители словесности не успели получить правильные ответы от своих дальневосточных товарищей (на этом уже «обожглись» в ходе ЕГЭ).

Автором текста (точнее, текстов) в этом году стал известный писатель и журналист Захар ПРИЛЕПИН. Он рассказал, что итоговый вариант диктанта стал компромиссом между оригинальным текстом «от Прилепина» и требованиями организаторов, которые справедливо указывали на то, что диктант должен быть репрезентативным с точки зрения правил русского языка.

36-летний писатель в кэжуальном свитере с бритой головой, приветствующий участников акции с экрана, не оставил равнодушным студенток. На выходе из аудитории слышу за спиной девичьи голоса: «Кто там текст написал для диктанта – Залепин?» - «Прилепин, кажется». То есть – ещё не читали произведений. Теперь, может быть, прочитают?

Сложным ли был диктант? С моей субъективной точки зрения пишущего журналиста и редактора - не сложным, вполне адекватным. Из особо мудрёных слов могу отметить только «пароксизм». Трудности, и не только у меня, вызвали «ЗЕМЛЯ», «РОДИНА» и «БОЖЕ МОЙ» (с заглавной буквы или строчной?) и, конечно, знаки препинания, которые в ряде случаев носили вариабельный характер и могли рассматриваться как авторские.

Например, в одном случае, не нарушая правил русского языка, опять же на мой субъективный взгляд, можно было смело ставить запятую, двоеточие или тире. Так что, получив «четвёрку», я не расстроилась.

«Пятёрку» за тотальный диктант получил журналист «Новой газеты во Владивостоке» Василий АВЧЕНКО. Между прочим, в аудитории были и такие участники, которые благополучно позабыли даже правило «ЖИ, ШИ пиши с буквой И» (которое проходят, если память мне не изменяет, ещё в первом классе), не говоря уже об изысках пунктуации.

Результаты можно узнать на сайте акции и на сайте ДВФУ, каждому участнику гарантирован сертификат «Тотального диктанта» с оценкой. Правда, практика прошлых лет показала, что более 50% участников получали «двойки». Но это – дополнительный стимул подтянуть свой русский и отправиться на «Тотальный диктант» в следующем году!

И последняя ремарка. Те, кто по каким-то причинам не смог принять участие в акции, но хотел бы приобщиться к языковому процессу, могут написать диктант он-лайн на сайте totaldict.ru.

Елена ВОЛКОВА, "Золотой Рог".

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