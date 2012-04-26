Во Владивостоке "Тотальный диктант" на "пятерку" написал один из 150 участников

Сложным ли был диктант? С моей субъективной точки зрения пишущего журналиста и редактора - не сложным, вполне адекватным. Из особо мудрёных слов могу отметить только «пароксизм». Трудности, и не только у меня, вызвали «ЗЕМЛЯ», «РОДИНА» и «БОЖЕ МОЙ» (с заглавной буквы или строчной?) и, конечно, знаки препинания, которые в ряде случаев носили вариабельный характер и могли рассматриваться как авторские.