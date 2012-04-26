Во Владивостоке "Тотальный диктант" на "пятерку" написал один из 150 участников

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля, ZRPRESS. Во Владивостоке акция "Тотальный диктант" состоялась впервые. В субботу, 21 апреля, в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета собрались более 150 человек, что называется, от мала до велика. Но студентов всё-таки было больше.
Из VIP-ов был замечен только Александр ЗУБРИЦКИЙ, возглавляющий департамент образования и науки Приморского края, но в качестве гостя...
Досье: Родина «Тотального диктанта» - Новосибирск: акцию придумали студенты НГУ в 2004 году. Если тогда в акции по проверке грамотности приняли участие 150 человек, то в этом году диктант писали порядка 15 тысяч носителей русского языка в 85 городах мира (акцию поддержали Париж, Берлин, Бостон, Лондон).
Несмотря на добровольный характер мероприятия, участники искренне волновались. Многие просили диктовать помедленнее, что, в общем-то, неудивительно: ручкой писать уже подразучились – пальцы слушаются плохо (привыкли настукивать по клавиатуре). Обладатели размашистого почерка волновались, что не хватит места, и вздохнули с облегчением, когда организаторы раздали дополнительные листы бумаги. Одним словом – всё было по-настоящему!
«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово», - рефреном стучало в висках ахматовское. Переполняло чувство единения с тысячами людей, которые в разных точках планеты по доброй воле сели за парты…
В этом году в роли диктанта выступал не один текст, а целых три – видимо для того, чтобы ушлые любители словесности не успели получить правильные ответы от своих дальневосточных товарищей (на этом уже «обожглись» в ходе ЕГЭ).
Автором текста (точнее, текстов) в этом году стал известный писатель и журналист Захар ПРИЛЕПИН. Он рассказал, что итоговый вариант диктанта стал компромиссом между оригинальным текстом «от Прилепина» и требованиями организаторов, которые справедливо указывали на то, что диктант должен быть репрезентативным с точки зрения правил русского языка.
36-летний писатель в кэжуальном свитере с бритой головой, приветствующий участников акции с экрана, не оставил равнодушным студенток. На выходе из аудитории слышу за спиной девичьи голоса: «Кто там текст написал для диктанта – Залепин?» - «Прилепин, кажется». То есть – ещё не читали произведений. Теперь, может быть, прочитают?
Сложным ли был диктант? С моей субъективной точки зрения пишущего журналиста и редактора - не сложным, вполне адекватным. Из особо мудрёных слов могу отметить только «пароксизм». Трудности, и не только у меня, вызвали «ЗЕМЛЯ», «РОДИНА» и «БОЖЕ МОЙ» (с заглавной буквы или строчной?) и, конечно, знаки препинания, которые в ряде случаев носили вариабельный характер и могли рассматриваться как авторские.
Например, в одном случае, не нарушая правил русского языка, опять же на мой субъективный взгляд, можно было смело ставить запятую, двоеточие или тире. Так что, получив «четвёрку», я не расстроилась.
«Пятёрку» за тотальный диктант получил журналист «Новой газеты во Владивостоке» Василий АВЧЕНКО. Между прочим, в аудитории были и такие участники, которые благополучно позабыли даже правило «ЖИ, ШИ пиши с буквой И» (которое проходят, если память мне не изменяет, ещё в первом классе), не говоря уже об изысках пунктуации.
Результаты можно узнать на сайте акции и на сайте ДВФУ, каждому участнику гарантирован сертификат «Тотального диктанта» с оценкой. Правда, практика прошлых лет показала, что более 50% участников получали «двойки». Но это – дополнительный стимул подтянуть свой русский и отправиться на «Тотальный диктант» в следующем году!
И последняя ремарка. Те, кто по каким-то причинам не смог принять участие в акции, но хотел бы приобщиться к языковому процессу, могут написать диктант он-лайн на сайте totaldict.ru.
Елена ВОЛКОВА, "Золотой Рог".