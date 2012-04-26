ВТБ продвинет бизнес-сотрудничество с Японией

- Отмечу, что операции в рублях также становятся все более востребованными китайскими партнерами – за лес и прочие ресурсы они предпочитают платить в нашей национальной валюте, - рассказал Евгений Орлов. – Мы, в свою очередь, ведем активную работу над тем, чтобы и наши, российские предприятия осуществляли внешнеторговые операции в рублях либо юанях. Фактически ВТБ, особенно благодаря филиалу в Шанхае, стал сегодня домашним банком для российских клиентов в Китае и китайских клиентов в России.