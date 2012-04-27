Дмитрий Алексеев с партнерами сделали ДНС одним из лидеров цифрового ретейла России

«Непонятно зачем продавать. Мне лично деньги не нужны. Вложиться в новый проект? Но мне нравится мое сегодняшнее дело. Плюс рядом классная команда, объединенная одними интересами. У нас в компании много людей, успевших в свое время поучиться конструированию и производству радиоаппаратуры. Вот теперь мы, собственно, можем нормально и качественно производить. А десять лет назад мы об этом только думали. Имеющиеся в распоряжении средства позволяют заниматься теми вещами, которые мне нравятся, – разве это не стимул для развития?», - говорит глава ДНС.