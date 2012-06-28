Граждане России заняли 5 триллионов

Кредитные организации в сентябре чрезвычайно активно использовали ликвидность от ЦБ: задолженность перед Банком России составила на 1 октября 506,8 млрд рублей по сравнению с 309 млрд рублей месяцем ранее. «Большие объемы привлечений от ЦБ могут быть обусловлены тем, что даже в условиях волатильности банки не хотят прекращать кредитование, а для этого нужны ресурсы», - говорит начальник казначейства Пробизнесбанка Филипп САМАРЕЦ. Подспорьем для банков в прошлом месяце стали также средства корпоративных клиентов: объем депозитов юрлиц в сентябре вырос на 14%, до 7,964 млрд рублей, в то время как в августе прирост составлял лишь 5,3%. Вклады населения за прошлый месяц выросли не так значительно: на 1,86%, до 10,92 трлн рублей.