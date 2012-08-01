500 нагрудных знаков изготовят в честь саммита АТЭС

В центре медальона, покрытого белым клуазоном, будут изображены геометрические фигуры треугольной формы и надпись «APEC RUSSIA 2012». «Это сувениры, которые будут изготовлены для гостей саммита, а также для наших коллег из других регионов. Пока рано говорить, кто будет награжден этими знаками, поскольку идет только этап поиска изготовителя», - сообщила пресс-секретарь полиции УМВД России по Приморскому краю Евгения СОКОВИШИНА. Нагрудный знаки обойдутся полицейским Приморья в 265 тысяч рублей при расчете 530 рублей за штуку.