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500 нагрудных знаков изготовят в честь саммита АТЭС

2 августа 2012, 03:06
УМВД России по Приморскому краю разместило заказ на выполнение работ по изготовлению сувенирных нагрудных знаков на сайте Госзакупок.

УМВД России по Приморскому краю разместило заказ на выполнение работ по изготовлению сувенирных нагрудных знаков на сайте Госзакупок.

В центре медальона, покрытого белым клуазоном, будут изображены геометрические фигуры треугольной формы и надпись «APEC RUSSIA 2012». «Это сувениры, которые будут изготовлены для гостей саммита, а также для наших коллег из других регионов. Пока рано говорить, кто будет награжден этими знаками, поскольку идет только этап поиска изготовителя», - сообщила пресс-секретарь полиции УМВД России по Приморскому краю Евгения СОКОВИШИНА. Нагрудный знаки обойдутся полицейским Приморья в 265 тысяч рублей при расчете 530 рублей за штуку.

«Золотой Рог».

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Общество
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