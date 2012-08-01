ДВФУ выбрали абитуриенты из 56 регионов России

Почти в три раза по сравнению с прошлым годом увеличилось количество абитуриентов, подавших заявления через интернет. Абитуриенты предпочитают направления экономического, юридического и международного профиля. Так, конкурс на «Государственное и муниципальное управления» составил почти 50 человек на место; «Торговое дело» - более 43; «Международные отношения» - 37,5. Школа биомедицины со своим новым направлением «Биотехнологии» также довольно сильно заинтересовала выпускников: здесь конкурс на бюджет - 9 человек на место.