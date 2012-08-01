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ДВФУ выбрали абитуриенты из 56 регионов России

2 августа 2012, 03:22
Приемная кампания в вузах Приморья подходит к завершающему этапу.

Приемная кампания в вузах Приморья подходит к завершающему этапу. Более 18 тысяч заявлений от 7250 абитуриентов поступило в приемную комиссию ДВФУ. По оценкам экспертов, в университет в этом году поступит не менее 5,5 тысяч первокурсников, сообщили пресс-службе Дальневосточного федерального университета.

Заявления в ДВФУ пришли из 56 субъектов России. 23% всех абитуриентов - это ребята, живущие за пределами Приморского края. В пресс-службе отметили, что почти половина абитуриентов Сахалина подала документы именно в ДВФУ. Оно и понятно, разве испугаешь островом сахалинцев…

Почти в три раза по сравнению с прошлым годом увеличилось количество абитуриентов, подавших заявления через интернет. Абитуриенты предпочитают направления экономического, юридического и международного профиля. Так, конкурс на «Государственное и муниципальное управления» составил почти 50 человек на место; «Торговое дело» - более 43; «Международные отношения» - 37,5. Школа биомедицины со своим новым направлением «Биотехнологии» также довольно сильно заинтересовала выпускников: здесь конкурс на бюджет - 9 человек на место.

Абитуриенты-высокобалльники все чаще выбирают Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ). Их привлекает не только возможность получать образование в одном из самых современных вузов, но и хорошая стипендия, которая сегодня доходит до 30 тысяч рублей.

«Золотой Рог».

#Новости#Наука и образование#Владивосток#Общество
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