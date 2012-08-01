«Единая Россия» открывает в Приморском крае партийную школу

Пока же участники референдума, которые не смогли заинтересовать общественность, получают возможность доработать свои проекты в рамках «Партийной школы». Все предложения будут разбиты по темам: ЖКХ, здравоохранение и т.д. По каждой будет организован «круглый стол», уже с участием не только общественности, но и экспертов. В итоге все жизнеспособные идеи войдут в программу «Единой России» на выборах в думу Владивостока, пообещала Людмила Талабаева, предложив назвать программу «Жизнь после саммита только начинается».