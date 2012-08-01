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Гостей саммита во Владивостоке удивят 10-метровым стеклянным кубом

2 августа 2012, 03:25
ОАО «Ростелеком» в период работы саммита АТЭС привезет во Владивосток мобильный офис электронного правительства.

ОАО «Ростелеком» в период работы саммита АТЭС привезет во Владивосток мобильный офис электронного правительства - двухэтажное стеклянное сооружение в форме куба высотой 10 метров. Полностью прозрачное здание иллюстрирует главный слоган Единого портала государственных услуг - «Госуслуги прозрачны как никогда».

Уникальный, не имеющий аналогов в мире стеклянный дом путешествует по крупнейшим городам России в рамках проекта продвижения электронных государственных услуг. Перед тем, как прибыть во Владивосток, куб побывал в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В Санкт-Петербурге стеклянный дом был возведен в рамках Петербургского экономического форума и располагалось на Дворцовой площади.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Бизнес
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