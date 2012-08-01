Гостей саммита во Владивостоке удивят 10-метровым стеклянным кубом

Уникальный, не имеющий аналогов в мире стеклянный дом путешествует по крупнейшим городам России в рамках проекта продвижения электронных государственных услуг. Перед тем, как прибыть во Владивосток, куб побывал в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В Санкт-Петербурге стеклянный дом был возведен в рамках Петербургского экономического форума и располагалось на Дворцовой площади.