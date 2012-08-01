Губернатор Приморья посоветовал молодым инженерам заняться техническими инновациями

Такие в ДВФУ уже есть. Так, студент второго курса Инженерной школы Егор ПОПОВ рассказал, как в составе группы таких же будущих инженеров в бизнес-инкубаторе он наладил производство шайбочных шнеков, востребованных в машиностроении. А студентка Алла Попова, проходившая практику на нефтехимическом заводе в Ангарске и заинтересовавшаяся экологическими разработками предприятия, уверена, что подобные технологии будут востребованы и на нефтехимическом комплексе в Находке. Она планирует работать на предприятии ОАО «НК»Роснефть» и вести проект защиты окружающей среды.