Губернатор Приморья посоветовал молодым инженерам заняться техническими инновациями

Встретившиеся с губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ молодые люди - участники научно-практической конференции «Молодежь и инновации» - больше всего интересовались развитием инноваций и предпринимательства в Приморье и возможностью участия молодежи в процессах управления регионом.
Конференция «Молодежь и инновации» была призвана привлечь молодых к обсуждению и решению актуальных проблем инновационного развития. Четыре фокус-группы конференции «Предпринимательство и промышленность в Приморье: точки роста», «Накопление человеческого капитала: ДВФУ как научный и образовательный центр Дальнего Востока и АТР», «Инновации в государственном управлении и местном самоуправлении» и «Развитие инфраструктуры для инновационной деятельности в Приморском крае» настроили участников форума, судя по заданным губернатору вопросам, на серьезный разговор.
Участники конференции отметили, что университет уже создал необходимую для научной работы технологическую структуру: например, в инженерной школе ДВФУ действует кафедра инноватики, качества, стандартизации и сертификации. Участие в разработках - хороший стимул для тех, кто имеет светлую голову и амбиции, кто готов к исследовательской работе в вузах.
По мнению Владимира Миклушевского, «в сфере инноваций в нашей стране пока еще не все так хорошо». «Но если бы я сейчас был на вашем месте, стал бы заниматься техническими инновациями, за ними будущее. Это сейчас очень перспективное направление», - сказал он.
Такие в ДВФУ уже есть. Так, студент второго курса Инженерной школы Егор ПОПОВ рассказал, как в составе группы таких же будущих инженеров в бизнес-инкубаторе он наладил производство шайбочных шнеков, востребованных в машиностроении. А студентка Алла Попова, проходившая практику на нефтехимическом заводе в Ангарске и заинтересовавшаяся экологическими разработками предприятия, уверена, что подобные технологии будут востребованы и на нефтехимическом комплексе в Находке. Она планирует работать на предприятии ОАО «НК»Роснефть» и вести проект защиты окружающей среды.
Владимир Миклушевский считает, что в ДВФУ созданы инфраструктурные возможности для интеллектуальной работы, теперь следует научиться доводить идеи до коммерческого с минимальными затратами ресурсов и времени. Для Приморья актуальны разработки в сфере энергетики, логистики, нефтегазохимии, биотехнологии.
В разговоре с участниками конференции речь шла не только о научно-производственной сфере, но и о будущем края в целом. Например, губернатор рассказал молодым людям о краевых и федеральных программах по безвозмездному субсидированию открытия малого и среднего бизнеса, реализация которых порой сталкивается с трудноразрешимыми проблемами.
- Хочу отметить, иногда административные барьеры настолько высоки, что являются запретительными. Это, например, касается процедуры оформления земельных участков. Сейчас мы занимаемся внесением изменений в эти правила. И вообще, я считаю, что в Приморье должна появиться такая должность, как уполномоченный по правам предпринимателей, - сообщил Владимир Миклушевский.
Один из студентов поинтересовался у губернатора, могут ли жители края быть уверенными, что после проведения саммита АТЭС развитие Приморья не остановится.
- Конечно, нет! Это только начало. Сейчас для нас главным приоритетом является создание в регионе комфортной для жизни среды. И в первую очередь мы начинаем строить детские сады, - сказал Владимир Миклушевский. - Через 2,5 года мы должны полностью избавиться от очередей в детские сады.
По словам губернатора, необходимые поправки в краевую программу «Развитие дошкольного образования в Приморском крае на 2011-2013 годы» будут вынесены на рассмотрение депутатов Законодательного собрания 30 июля. Уже в этом году начнется строительство первых пяти детских садов в разных районах края. Строительство еще 14 учреждений дошкольного образования запланировано на 2013-2014 годы. Наряду с этим дополнительные группы будут открыты в школах. Также планируется активно развивать частные и семейные формы дошкольного воспитания.
Проблема дефицита детских садов при всей ее остроте пока еще не очень волнует студенческую молодежь, для нее более актуален вопрос доступного жилья в регионе.
- Недавно мы с первым вице-премьером правительства РФ Игорем ШУВАЛОВЫМ обсуждали перспективы массового жилищного строительства в крае. Этот проект мы будем реализовывать совместно с Фондом РЖС. В том числе, планируем в рамках этой программы строить жилье и для молодежи», - сообщил Владимир Миклушевский.
«Золотой Рог».