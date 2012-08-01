Инвалиды-колясочники опробовали бассейн владивостокского отеля

В бассейне отеля «Хёндэ» заработал подъемник для инвалидов-колясочников. Новое оборудование позволит людям с ограниченными возможностями заниматься физкультурой, проводить восстановительные процедуры и поддерживать себя в форме. Подъёмник пока единственный на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.
«Реабилитационные процедуры в бассейне очень важны для людей с поражениями опорно-двигательного аппарата, - говорит Артем МОИСЕЕНКО, возглавляющий дальневосточную общественную организацию инвалидов «Ковчег». – Если бы все пациенты после получения травмы сразу получали возможность заниматься в бассейне, я уверен, многие из них смогли бы восстановить подвижность конечностей и обходиться без инвалидной коляски. Но даже если это невозможно, занятия в бассейне в любом случае помогут людям держать себя в форме, улучшить качество жизни и чувствовать себя полноправными членами общества. Мы благодарны нашим спонсорам – компании «Славда», которая спроектировала и изготовила подъемник, и отелю «Хёндэ», который предоставил возможность использовать это оборудование. Подъемник механический, он не требует электричества и гидросмазочных материалов, а главное - удобен в эксплуатации: в этом мы уже убедились».
Кроме того, бассейн отеля укомплектован специальными французскими поплавками, которые помогут начинающим пловцам с ограниченными возможностями чувствовать себя в воде комфортно и безопасно.
По словам Артёма Моисеенко, в последнее время во Владивостоке идёт развитие инфраструктуры для инвалидов: «Недавно в городе появились специально оборудованные автобусы. Государственные учреждения, торговые центры, аптеки постепенно оснащаются пандусами, кроме того, вновь построенные жилые дома не принимаются в эксплуатацию при отсутствии пандусов и лифта, позволяющего въехать туда на инвалидной коляске. Сеть кинотеатров «Иллюзион» согласилась переоборудовать свои заведения таким образом, чтобы они были доступны для инвалидов-колясочников. Насколько мне известно, сейчас принимается городская программа на 2013 год, которая предусматривает выделение средств из городского бюджета для создания соответствующей инфраструктуры».
Кстати, не так давно члены организации инвалидов «Ковчег» посетили кампус ДВФУ на острове Русский и остались довольны: эта территория соответствуют современным требованиям доступной среды и хорошо оборудована для передвижения инвалидов-колясочников. Артем Моисеенко также отметил, что в прошлом году в Приморье была создана краевая федерация физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата: «Теперь у нас есть возможность заниматься баскетболом на колясках, слэш-хоккеем, бочче – это игра, напоминающая кёрлинг, особенно полезная для людей, страдающих ДЦП и поражениями шейного отдела позвоночника. В перспективе планируем закупить луки для стрельбы, винтовки, пистолеты, оборудование для фехтования».
Елена ВОЛКОВА, «Золотой Рог».