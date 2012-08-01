Инвалиды-колясочники опробовали бассейн владивостокского отеля

«Реабилитационные процедуры в бассейне очень важны для людей с поражениями опорно-двигательного аппарата, - говорит Артем МОИСЕЕНКО, возглавляющий дальневосточную общественную организацию инвалидов «Ковчег». – Если бы все пациенты после получения травмы сразу получали возможность заниматься в бассейне, я уверен, многие из них смогли бы восстановить подвижность конечностей и обходиться без инвалидной коляски. Но даже если это невозможно, занятия в бассейне в любом случае помогут людям держать себя в форме, улучшить качество жизни и чувствовать себя полноправными членами общества. Мы благодарны нашим спонсорам – компании «Славда», которая спроектировала и изготовила подъемник, и отелю «Хёндэ», который предоставил возможность использовать это оборудование. Подъемник механический, он не требует электричества и гидросмазочных материалов, а главное - удобен в эксплуатации: в этом мы уже убедились».