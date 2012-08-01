Какую гадость завезли к нам гости - строители Владивостока?

О стройке на Русском острове каракалпак Худайбергенов отзывается без особого восторга, скорее с равнодушием. Для него это всего лишь очередной этап трудовой биографии. До Приморья он со своей бригадой успел побывать в Москве, в Тюмени, на сахалинских нефтяных проектах. В ноябре Рахмон рассчитывает вновь вернуться во Владивосток, на запуск второй очереди строек на Русском.