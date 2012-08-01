Малоэтажное строительство в Приморье может пойти методом «Деловой России»

Приморское отделение «Деловой России» будет содействовать подписанию Соглашения между Национальным Агентством по малоэтажному и коттеджному строительству (НАМиКС) и исполнительной властью Приморского края. Сотрудничество с агентством может обернуться для края дополнительными федеральными инвестициями на сумму 10 миллиардов рублей в малоэтажную эконом-застройку уже в этом году.
Вопрос о создании рабочей группы по подготовке дополнений к целевой программе стимулирования и развития жилищного строительства в Приморском крае обсуждался на прошлой неделе Межотраслевым Советом регионального отделения «Деловой России».
В начале июля председатель Межотраслевого Совета, председатель Совета директоров строительной компании «Владстройкомплекс» Владимир ШЕЯНОВ назначен официальным уполномоченным НАМиКС по Приморскому краю. Это позволит в ближайшее время пригласить во Владивосток экспертную группу национального агентства для экспертизы и корректировки профильных региональных программ, а также инвестиционных проектов с участием федеральных и региональных органов.
«Уточнения и изменения в региональные программы по жилищному строительству неизбежны. В первые дни после вступления в должность Президента РФ, 7 мая 2012 года, Владимир ПУТИН подписал Указ о мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем, - говорит Владимир Шеянов.
Буквально пару недель назад мы обсуждали эти вопросы с депутатом и первым заместителем профильного комитета Государственной Думы РФ Еленой НИКОЛАЕВОЙ и руководством НАМиКС. До конца года будут заменены законы и нормативы, регламентирующие деятельность фонда РЖС, федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию, Внешэкономбанка и пр. Цель – расширение масштабов государственного и частного партнерства в жилищном и массовом строительстве арендного жилья. Приоритетом станет малоэтажное строительство, доля которого должна составить 2/3 от общего объема строительства».
Какие проблемы стоят сегодня перед теми, кто заинтересован в малоэтажном строительстве? Главная – это отсутствие участков, представляющих интерес для застройщиков и инвесторов. Чтобы строить рентабельно, надо строить массово – площадками по 100 га и более или поселками от 600 домов. При таких масштабах строительства есть возможность «уложить» центу квадратного метра в 30 тыс. рублей или около того.
На сегодня положительная определенность по земле для малоэтажек во Владивостоке есть только по новым районам – бухте Патрокл и поселку Трудовое. Здесь строительство ведется на территориях, арендуемых у федерального Фонда содействия развитию жилищного строительства (РЖС).
Определенный интерес для владивостокских застройщиков представляют земли населенных пунктов, входящих в городскую агломерацию – Артема и Надеждинского района. Серьезным, а возможно, и основным резервом для малоэтажной застройки во Владивостоке остаются земли Русского острова.
В числе проблемных вопросов члены Межотраслевого Совета отметили большую сложность решений по инженерным сетям. Стоимость услуг акционерных сетевых компаний превышает все разумные пределы. А государство и муниципалитеты от финансирования проектов массовой малоэтажной застройки в части подвода сетевых коммуникаций к стройплощадкам отказываются. В Уссурийске ЖСК по этой причине временно отложил строительство на двух участках – на 400 и 600 индивидуальных домов.
На заседании совета вспомнили и о приморских селах: Новая Россия и Новая Москва, где в социальной инфраструктуре – сплошные белые пятна. Зато места под малоэтажное строительство – пруд пруди. Напрашивается необходимость реализации креативных проектов по созданию человеческих условий в деревнях, откуда уезжают. Опять же, строить «новые деревни» надо так, чтобы по комфорту проживания они не оказались на уровне старых.
Опыт массовых малоэтажных застроек активно реализуется в Ярославской, Калужской, Саратовской областях. В результате в этих регионах наблюдается прирост населения, рост доходов, развитие производства, увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Кстати, в отличие от Приморья, в этих регионах активно работает программа АИЖК «Стимул», которая призвана стимулировать предоставление кредитов на строительство и приобретение жилья.
Вливание в приморскую экономику 10 млрд рублей по целевым программам НАМиКС реально уже в текущем году. Но одним из обязательных условий здесь является добрая воля администрации Приморского края, ее открытость и готовность к совместной работе с агентством. «Мы надеемся, что наши аргументы будут убедительными для руководства региона, а предлагаемые условия – привлекательными для населения Приморья. Это и есть – основа успешного сотрудничества», - считает Владимир ШЕЯНОВ.
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".