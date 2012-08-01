Малоэтажное строительство в Приморье может пойти методом «Деловой России»

Какие проблемы стоят сегодня перед теми, кто заинтересован в малоэтажном строительстве? Главная – это отсутствие участков, представляющих интерес для застройщиков и инвесторов. Чтобы строить рентабельно, надо строить массово – площадками по 100 га и более или поселками от 600 домов. При таких масштабах строительства есть возможность «уложить» центу квадратного метра в 30 тыс. рублей или около того.