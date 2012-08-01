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Малых предприятий в Приморье стало больше

2 августа 2012, 02:24
В России итоги деятельности малых предприятий в первом квартале нынешнего года характеризуются положительной динамикой.
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Итоги

В России итоги деятельности малых предприятий в первом квартале нынешнего года характеризуются положительной динамикой. Так, на 1 апреля этого года в России было зарегистрировано 238 тыс. малых предприятий, что на 3,1% больше, чем годом ранее. В расчете их количества на 100 тысяч человек населения выросло в 52 регионах.

Наибольший рост показателя отмечен в Белгородской, Свердловской областях и в Приморском крае (на 62,7 единиц). Общий объем оборота малых предприятий в России за первый квартал 2012 года составил 2,963 млрд рублей. С учетом индекса потребительских цен рост наибольший рост показателя отмечен в Приморском крае (на 61,1%).

«Золотой Рог».

#Новости#Итоги#Приморье#Бизнес
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