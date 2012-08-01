«Мистралям» определили порт приписки - Владивосток

Ранее высокопоставленный представитель штаба Тихоокеанского флота уже заявлял, что «Мистрали» планируется дислоцировать на военно-морской базе в городе Фокино, в119 километрах от Владивостока, что совсем не противоречит решенному командованием ВМФ, поскольку из Москвы что Фокино, что Владивосток - одно и то же. Контракт стоимостью 1,2 млрд евро на постройку двух французских вертолетоносцев типа «Мистраль» для ВМФ РФ был подписан в июне 2011 года. Первый вертолетоносец будет построен во Франции в 2014 году, второй - в 2015-м.