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«Мистралям» определили порт приписки - Владивосток

2 августа 2012, 03:09
ВМФ России определился с местом базирования вертолетоносцев типа «Мистраль» - их разместят во Владивостоке.

ВМФ России определился с местом базирования вертолетоносцев типа «Мистраль» - их разместят во Владивостоке.

Ранее высокопоставленный представитель штаба Тихоокеанского флота уже заявлял, что «Мистрали» планируется дислоцировать на военно-морской базе в городе Фокино, в119 километрах от Владивостока, что совсем не противоречит решенному командованием ВМФ, поскольку из Москвы что Фокино, что Владивосток - одно и то же. Контракт стоимостью 1,2 млрд евро на постройку двух французских вертолетоносцев типа «Мистраль» для ВМФ РФ был подписан в июне 2011 года. Первый вертолетоносец будет построен во Франции в 2014 году, второй - в 2015-м.

«Золотой Рог».

#Новости#Владивосток#Общество
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