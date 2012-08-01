Политоппозиция Приморского края объединилась в коалицию

Сегодня позиции партии власти выглядят даже слабее, чем на декабрьских выборах 2011 года. Тогда «Единая Россия» смогла получить во Владивостоке на выборах в Госдуму всего 23,36% голосов. А на выборах в Законодательное собрание и того меньше - 22,22%, уступив не только КПРФ (28,51%), но даже «Справедливой России» (24,83%) и лишь чуточку опередив ЛДПР (21,5%).