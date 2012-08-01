Последний гастарбайтер покинет остров Русский 23 августа?

- Заработанные средства гастарбайтеры здесь не оставляют, все увозят с собой, и это лишний раз доказывает беспочвенность опасений некоторой части населения региона в том, что иностранные рабочие хотят в Приморье остаться жить, - говорит глава приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» Сергей ПУШКАРЕВ. – Принцип совершенно простой и понятный: заработал – получил – уехал. Об этом же свидетельствуют и банковские операции: уехавшие за рубеж россияне не перечисляют на родину финансовые средства в таких объемах, как это делают гастарбайтеры из стран СНГ.