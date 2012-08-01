Предпринимателям Приморского края напомнили об ответственности за детей

Как следует из слов руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрий МАСЛОВА, отравление детей произошло в результате употребления овощей, приобретенных у частного предпринимателя. Данный предприниматель не входил в список поставщиков овощной продукции, рекомендованный администрацией Находки по результатам открытого конкурса. Также Дмитрий Маслов сообщил, что овощи с возбудителем ротавирусной инфекции были незамедлительно сняты с реализации, а хранившаяся на складе продукция изъята. Деятельность частного предпринимателя временно приостановлена.