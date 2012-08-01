Предпринимателям Приморского края напомнили об ответственности за детей

«Предприниматели, которые занимаются организацией отдыха детей, должны работать с повышенной ответственностью. К тем, кто допускает нарушения, необходимо применять самые жесткие меры», - подчеркнул губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ после расследования причин отравления отдыхающих в лагере «Мечта» школьников. Напомним, на минувшей неделе на больничные койки попали 27 ребят.
Как следует из слов руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрий МАСЛОВА, отравление детей произошло в результате употребления овощей, приобретенных у частного предпринимателя. Данный предприниматель не входил в список поставщиков овощной продукции, рекомендованный администрацией Находки по результатам открытого конкурса. Также Дмитрий Маслов сообщил, что овощи с возбудителем ротавирусной инфекции были незамедлительно сняты с реализации, а хранившаяся на складе продукция изъята. Деятельность частного предпринимателя временно приостановлена.
На руководителя и завхоза лагеря составлены протоколы об административном правонарушении, кроме того, в правоохранительные органы направлены материалы для возбуждения уголовного дела.
Владимир Миклушевский дал поручение провести видеоконференцию с главами муниципальных образований и руководителями детских лагерей отдыха, напомнив им о высокой степени ответственности за здоровье детей.
К слову, более 180 тыс. детей отдохнут в оздоровительных лагерях и санаториях Приморья в этом году. В связи с переносом начала учебного года из-за саммита АТЭС в детских лагерях запланированы четвертые и пятые смены, сообщили в пресс-службе краевой администрации
«Золотой Рог».