Приморцы не рвутся судить «партизан»

ПРИМОРЬЕ, 2 августа, ZRPRESS. Приморский краевой суд 1 августа вторично не смог сформировать коллегию присяжных для процесса над шестью «приморскими партизанами».
На разосланные судом приглашения откликнулись только 19 человек, тогда как по закону требуется не менее 20 присяжных и несколько запасных.
Это уже вторая попытка сформировать коллегию присяжных для процесса над «приморскими партизанами. Первая была предпринята 9 июня. Тогда на 2 тыс. приглашений откликнулось еще меньше — всего 12 человек.
Третью попытку Приморский краевой суд намерен предпринять через полтора месяца, точнее — 18 сентября.
Впрочем, заседание было не совсем напрасным. Суд принял решение дополнить дело тремя томами, вместо тех, что были украдены.
Напомним, 13 июля стало известно, что из Приморского краевого суда были похищены три тома соответствующего уголовного дела. Как заявили в УМВД по Приморскому краю, похищение 8, 9 и 17 томов произошло в период с 21 по 12 июня. Следователи установили 15 человек, имевших доступ к документам. У некоторых адвокатов провели обыски. Однако найти пропавшие тома и того, кто их похитил, пока не удалось.
По данным правоохранительных органов, «приморские партизаны» объединились в 2009 году. В общей сложности с февраля 2010 года они совершили более 30 преступлений, из которых как минимум четыре нападения на сотрудников полиции, кроме того им инкриминируют кражи, поджоги и угоны автомобилей. Сами «партизаны» объясняют свои действия вооруженной борьбой с коррумпированной полицией, которая, по их словам, занималась в Приморском крае крышеванием наркоторговли и другой незаконной деятельностью.
Группу захватили 11 июня 2010 года в Уссурийске, после того, как ее блокировали в одном из жилых домов в центре города. В перестрелке были ранены два сотрудника милиции. Два активных участника банды — Андрей Сухорада и Александр Сладких — по заключению судебно-медицинской экспертизы, застрелились. Сдавшиеся, а также задержанные по этому делу подозреваемые были заключены под стражу. Сейчас по делу проходят шесть человек: Александр Ковтун, Вадим Ковтун, Роман Савченко, Максим Кириллов, Владимир Илютиков и Алексей Никитин.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».