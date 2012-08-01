Приморцы не рвутся судить «партизан»

По данным правоохранительных органов, «приморские партизаны» объединились в 2009 году. В общей сложности с февраля 2010 года они совершили более 30 преступлений, из которых как минимум четыре нападения на сотрудников полиции, кроме того им инкриминируют кражи, поджоги и угоны автомобилей. Сами «партизаны» объясняют свои действия вооруженной борьбой с коррумпированной полицией, которая, по их словам, занималась в Приморском крае крышеванием наркоторговли и другой незаконной деятельностью.