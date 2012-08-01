Россия - Китай: Приграничное столпотворение

Ожидается, что 25 августа 2012 года в Новосибирске на XV заседании рабочей группы по пунктам пропуска подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта комиссией по подготовке регулярных встреч глав правительства РФ и КНР будет рассмотрен вопрос организации проезда через границу России и Китая на личном транспорте. Никаких правовых препятствий для этого нет, и решение может быть принято без особых процедур. Тогда в пределах Дальнего Востока пересечь границу на личной машине можно будет в Пограничном и Краскино, чтобы покататься в пределах китайских городов Суйфэньхэ и Хуньчунь. Новый поток составит дополнительную нагрузку на пункты пропуска. А в Пограничном, например, и без того можно видеть и километровые пробки на подъезде к зоне контроля, и конфликты между водителями.