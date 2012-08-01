Школы Владивостока готовят к новому учебному году

Одна из главных задач, которую глава Владивостока Игорь Пушкарёв поставил перед управлением образования, - создать для учеников комфортные и безопасные условия до того, как они сядут за школьные парты. Напомним, что в этом году начало учебного года у ребят перенесено на 17 сентября в связи с проведением во Владивостоке саммита стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.