Школы Владивостока готовят к новому учебному году

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа, ZRPRESS. Школы Владивостока начали активно готовиться к новому учебному году. Во многих из них строители сегодня меняют окна, системы отопления и канализации, обновляют фасады, строят новые стадионы, ремонтируют спортзалы. Деньги на ремонт учреждений выделены из городского бюджета.
Одна из главных задач, которую глава Владивостока Игорь Пушкарёв поставил перед управлением образования, - создать для учеников комфортные и безопасные условия до того, как они сядут за школьные парты. Напомним, что в этом году начало учебного года у ребят перенесено на 17 сентября в связи с проведением во Владивостоке саммита стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.
В школах № 19, 20, 47, 52, 66, 76 меняют электрику. В 7-й, 47-й школах, лицее № 41 и гимназии №2 - сантехнику. Для сохранения тепла в школах № 3, 9, 26, 53 проводится ремонт фасадов. В школе № 71 капитально ремонтируют кровлю, а в 66-ой обновляют спортивный зал. Полностью меняют систему вентиляции в 58-й школе. На территории 32-х детских образовательных учреждений устанавливают освещение. Также возле школы № 81 построен новый современный стадион. А возле трех школ (43, 47 и 14) новые современные стадионы еще строятся. Это будут комплексы сооружений со спортивным городком, баскетбольной площадкой, площадкой для прыжков в длину, беговыми дорожками, футбольным полем. Стадионы оборудуют камерами видеонаблюдения, территории огородят забором.
А еще 13 школ и садиков города попадут под видеонаблюдение. Видеокамеры установят по периметру учреждений. Внутри помещения на мониторе за уличной обстановкой будет следить охрана. Если камеры зафиксируют на территории хулиганство, вандализм, воровство, драку или возгорание, охранник тут же с помощью кнопки тревожной сигнализации передаст информацию на пульт пожарных или полиции, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».