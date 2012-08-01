ТОФ нацелился на саммит АТЭС во Владивостоке

Праздник начался сразу после окончания морского парада, прошедшего в Амурском заливе. Основу сценария красочного шоу составили более двадцати динамичных фрагментов, рассказывающих о ратных буднях тихоокеанцев - морских пехотинцев, бойцов спецназа, экипажей палубной авиации. Зрители аплодисментами награждали выступления бойцов морской пехоты и спецназа, десантирование с моря на берег «черных беретов» и военной техники. Зрители также увидели учебную операцию бойцов флотского спецназа по освобождению судна.Эффектным было прибытие на берег Нептуна со свитой. Его роль двенадцатый год подряд исполнил капитан 1 ранга Виктор КРАВЕЦ.