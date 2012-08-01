В Приморье посторонним вход разрешен

И совет, и палата должны работать на основе какого-то положения о себе самих, которое определяло бы цели, задачи, правила и принципы работы. Губернатор МИКЛУШЕВСКИЙ поставил перед участниками рабочей группы задачу выработать понятные и прозрачные принципы формирования экспертных советов и Общественной палаты, подчеркнув, что эти органы должны постоянно обновляться и не быть инструментами лоббирования чьих-либо интересов. А у нас как? Начнешь общественность спрашивать – запутаешься в советах. Вот и сейчас рабочей группе по созданию «Открытого правительства» в Приморье предложено четыре варианта закона об Общественной палате: от ОП «Деловая Россия», ООО «Союз машиностроителей России», Ассоциации юристов Приморья, РОО «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» плюс проект закона об Общественной палате, обсуждавшийся в ЗС ПК четвертого созыва (2009 год) и проект закона об Общественной палате, обсуждавшийся в ЗС ПК (2005 год).