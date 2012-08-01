В Приморье посторонним вход разрешен

Создание «Открытого правительства» в Приморье идет небыстро, где-то даже вяло. Вяло настолько, что хорошая в принципе идея грозит превратиться для организаторов в мУку, ту, что имел в виду Иван КРЫЛОВ в своей басне про лебедя, рака и щуку: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука».
Как написал блогер nanokot в живом журнале, «следующее заседание во вторник. Кто любопытен - может прийти и увидеть унылость лично». А вот сообщение там же блогера newsmaker, как следует из текста, члена рабочей группы: «Препятствуют принятию консолидированного решения амбиции, личные и корпоративные интересы, разное мировосприятие участниками рабочей группы. Если так будет все продолжаться и дальше - Миклушевский просто разгонит нашу теплую компанию и сам примет решение - какие законы ему нужны».Зачем оно нужно?
Но справедливости ради стоит отметить, что своих муках Приморье не одиноко, поскольку, как и во всяком новом деле, в процессе создания «Открытого правительства» нет рецептов, есть только рекомендации.
Правительство РФ отдает себе отчет, что модель «отдельно государство, отдельно гражданин» эффективно уже не работает. Яркий пример – последние выборы, показавшие, что «власть не пользуется беспрекословным доверием и поддержкой». Стало быть, любая инициатива, исходящая от государства ли, от гражданина ли, тормозится, раз доверия между ними нет. Точнее так: передача указаний сверху вниз не работает, нужны горизонтальные прямые.
В рамках «Открытого правительства» создаются новые для России механизмы взаимодействия экспертного сообщества, структур гражданского общества и исполнительной власти. Цель – привлечь в процесс обсуждения проблем и принятия решение большого количества людей, пусть даже с противоположными взглядами.Совет палатой не испортишь
Структура «Открытого правительства» только формируется даже на федеральном уровне, но принципиально понятно: оно будет состоять из Экспертного совета (экспертиза ключевых решений) и Общественных советов при федеральных органах власти (министерствах, например), задача которых, примитивно говоря, - обеспечение участия общества в подготовке решений.
В Приморском крае есть проблемы с формированием Экспертного совета, а вот вместо Общественного совета (совет при губернаторе, вроде как, будет от него зависим) у нас решено доделать Общественную палату (гордую такую, ни от кого не зависимую). Доделать, потому что еще в 2009 году закон о ее создании был принят в первом чтении ЗС ПК, но не принят окончательно, поскольку тогдашний губернатор не нашел средств на содержание аппарата Общественной палаты. По крайней мере, такова была официальная версия отсутствия оной в Приморском крае.Запутались в принципах
И совет, и палата должны работать на основе какого-то положения о себе самих, которое определяло бы цели, задачи, правила и принципы работы. Губернатор МИКЛУШЕВСКИЙ поставил перед участниками рабочей группы задачу выработать понятные и прозрачные принципы формирования экспертных советов и Общественной палаты, подчеркнув, что эти органы должны постоянно обновляться и не быть инструментами лоббирования чьих-либо интересов. А у нас как? Начнешь общественность спрашивать – запутаешься в советах. Вот и сейчас рабочей группе по созданию «Открытого правительства» в Приморье предложено четыре варианта закона об Общественной палате: от ОП «Деловая Россия», ООО «Союз машиностроителей России», Ассоциации юристов Приморья, РОО «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» плюс проект закона об Общественной палате, обсуждавшийся в ЗС ПК четвертого созыва (2009 год) и проект закона об Общественной палате, обсуждавшийся в ЗС ПК (2005 год).
Их же все нужно прочесть, найти различия, объяснить их членам рабочей группы, потом отдельно за каждое различие проголосовать… Как предложила на последнем заседании депутат Заксобрания Виктория НИКОЛАЕВА, не лучше ли остановиться на уже готовом проекте, все-таки депутаты двух последних созывов краевого парламента над законами думали и неплохой вариант придумали. Кстати, Общественная палата предусматривает в своем составе кучу комиссий: по борьбе с коррупцией, по поддержке предпринимательства, межэтническим отношениям и пр.
- Думаю, что положение, например, об Экспертном совете может быть временным, по такому уже можно начинать работать, - поделился с «ЗР» видением обстоятельств один из членов рабочей группы по созданию «Открытого правительства» в Приморье. - На последнем заседании губернатором рабочей группе было дано десять дней для того, чтобы представить положение об Экспертном совете. В целом же процесс идет довольно трудно. Много мнений и предложений, среди которых трудно найти золотую середину.
Досье "ЗР"
Партнерство «Открытое правительство» (ПОП) – это «новая международная инициатива, которая ставит целью заручиться конкретными обязательствами правительств по продвижению прозрачности, наделением полномочиями граждан, борьбе с коррупцией и использованием новых технологий для улучшения госуправления». Все обязательства, которые возьмет на себя правительство, «должны отвечать четырем принципам: прозрачность, участие граждан, подотчетность, открытый доступ граждан к технологиям и повышение их способности использовать технологии».Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».КСТАТИВласть ищет доверияИз Итогового доклада Президенту РФ Рабочей группы по подготовке предложений по формированию в РФ системы «Открытое правительство». Краткий обзор:
«Российская власть не привыкла работать с обществом на равных, никогда не умела выстраивать механизмы общения со свободными и независимыми гражданами. Поэтому даже при наличии доброй воли и искренней заинтересованности с обеих стороны, даже с учетом как положительного, так и отрицательного международного опыта, процесс создания Открытого правительства будет долгим и сложным, потребует невиданного до сих пор в российской истории (выделено «ЗР») взаимоуважения и доверия».