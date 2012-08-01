В руководство владивостокского ФК «Луч-Энергия» возвращается старая гвардия

С 1 августа клуб возглавит Анатолий БЕЗНЯК, занимавший должность исполнительного директора «Луч-Энергия» с 2004 по 2010 годы. Освободившуюся после перехода Безняка должность спортивного директора может занять Олег ФЛЕГОНТОВ, с 2000 года за десять лет работы в «Луче» (с перерывом на один сезон) прошедший путь от второго дивизиона до премьер-лиги.