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В руководство владивостокского ФК «Луч-Энергия» возвращается старая гвардия

2 августа 2012, 03:19
Правление НП ФК «Луч-Энергия» решилось на давно ожидаемые перемены.

Правление НП ФК «Луч-Энергия» решилось на давно ожидаемые перемены - после победного матча со «Сменой» принято решение не продлевать контракт с исполнительным директором ФК «Луч-Энергия» Андреем ДАНЮКОВЫМ, срок действия которого заканчивается 31 июля текущего года.

С 1 августа клуб возглавит Анатолий БЕЗНЯК, занимавший должность исполнительного директора «Луч-Энергия» с 2004 по 2010 годы. Освободившуюся после перехода Безняка должность спортивного директора может занять Олег ФЛЕГОНТОВ, с 2000 года за десять лет работы в «Луче» (с перерывом на один сезон) прошедший путь от второго дивизиона до премьер-лиги.

По сведениям «ЗР», на данном этапе правление клуба не устраивает положение дел в управлении непосредственно клубом, к работе нынешнего тренерского штаба претензий нет.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

#Новости#Владивосток#Спорт
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