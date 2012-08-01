Владивосток – ДВФУ: Путь далек и долог

По отзывам наших экспертов, налицо непродуманность транспортной инфраструктуры. Разумнее было бы не везти студентов за несколько километров до центрального входа, а, сделав крюк влево, высаживать их у ближайшего общежития. Но дорога к студенческим общежитиям проектом не предусмотрена вообще. Поэтому придется либо доехать до центрального входа и пересесть на внутрикампусовский автобус, либо выйти из автобуса, не доезжая конечной остановки, и, умудрившись не угодить под колеса транспорта, перейти четыре скоростных полосы (!) дороги и еще с полкилометра пройти по внутренним дорогам.