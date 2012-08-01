Железные дороги Дальнего Востока ведут в будущее

Надо сказать, что характер дальневосточных железнодорожников закалялся уже тогда: все работы велись вручную, при этом использовались самые примитивные орудия труда – лопаты, кирки, тачки, повозки… Все необходимые материалы, кроме леса, камня и кирпича, завозились из европейской части России. Рельсы, стрелочные переводы, металлические пролетные строения, подвижной состав, цемент, стекло, краски и многое другое доставлялось в порт Владивосток морем. Далее грузы отправлялись к строительным участкам по железной дороге по мере ее готовности, а затем на пароходах по реке Уссури и ее притокам. Несмотря на экстремальные условия работы, сооружение Уссурийской дороги шло высокими по тем временам темпами. В среднем за год укладывалось по 118 км колеи.