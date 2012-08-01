Железные дороги Дальнего Востока ведут в будущее

В первое воскресенье августа сотрудники ОАО «РЖД» традиционно отметят свой профессиональный праздник – День железнодорожника. В этом году повод для торжества будет особый – осенью Российским железным дорогам исполнится 175 лет, а 115 лет назад был открыт первый участок Дальневосточной железной дороги.
Для многих из нас путешествие по железной дороге окутано ореолом романтики и совершенно особой атмосферой. Чего стоят знаменитые граненые стаканы в металлических подстаканниках, бабушки, торгующие на перронах пирожками и семечками и, конечно же, незабываемый стук колес…
Однако «по другую сторону» уютного купе всегда есть тот, кто своим нелегким, но почетным трудом ежеминутно обеспечивает комфорт и безопасность каждого пассажира. Профессия железнодорожника – это не только романтика, но и огромная ответственность за жизни и здоровье людей, сохранность перевозимого груза и стабильность экономической системы всей страны.
Прокладывать новые пути, преодолевать тысячи километров по стальным рельсам и обслуживать пассажиров, обеспечивая надежное круглогодичное железнодорожное сообщение, – не просто работа. Это призвание, особый дух, который формировался на протяжении 175-летней истории Российских железных дорог. Именно столько лет назад открылось движение по первому железнодорожному маршруту между Санкт-Петербургом и Царским селом, ознаменовавшему собой начало совершенно новой эры в жизни России – эры становления и развития одной из крупнейших мировых транспортных систем.
Неотъемлемой частью этой системы стала Дальневосточная магистраль, которая в этом году также отмечает юбилей – ровно 115 лет назад был открыт железнодорожный участок Владивосток – Хабаровск, с которого ведет свою летопись и трудовую деятельность Дальневосточная железная дорога.«И связал землю Русскую Великий Сибирский рельсовый путь…»
История появления железной дороги на Дальнем Востоке неразрывно связана с сооружением Великого Сибирского рельсового пути (1891 – 1916 гг.), протянувшегося от Урала до Тихого океана на рубеже XIX – XX веков. Из-за грандиозных размеров Транссиб строили сразу с двух концов – с запада и востока. Вся магистраль была поделена на шесть строительных участков, которые в дальнейшем образовали самостоятельные дороги. Стоимость сооружения первоначально оценивалась в 360 миллионов рублей золотом, что сегодня сопоставимо с суммой в 2,84 млрд долларов США.
Завершающий участок Сибирской магистрали от Владивостока до Хабаровска (759 км) получил название Уссурийской дороги, ввиду пролегания вдоль одноименной реки. Началу работ по его постройке император Александр III придал статус чрезвычайного события в жизни государства. Так, 30 марта (17 марта по старому стилю) 1891 года он подписал высочайший рескрипт на имя наследника-цесаревича Николая Александровича, повелев своему старшему сыну прибыть в порт Владивосток для участия в церемонии торжественной закладки железнодорожного пути. Именно с того дня начался официальный отсчет строительства Уссурийской железной дороги, которое продолжалось шесть с половиной лет.
Надо сказать, что характер дальневосточных железнодорожников закалялся уже тогда: все работы велись вручную, при этом использовались самые примитивные орудия труда – лопаты, кирки, тачки, повозки… Все необходимые материалы, кроме леса, камня и кирпича, завозились из европейской части России. Рельсы, стрелочные переводы, металлические пролетные строения, подвижной состав, цемент, стекло, краски и многое другое доставлялось в порт Владивосток морем. Далее грузы отправлялись к строительным участкам по железной дороге по мере ее готовности, а затем на пароходах по реке Уссури и ее притокам. Несмотря на экстремальные условия работы, сооружение Уссурийской дороги шло высокими по тем временам темпами. В среднем за год укладывалось по 118 км колеи.
14 ноября 1897 года вся Уссурийская железная дорога с 39 станциями и разъездами была сдана в постоянную эксплуатацию. Этот рельсовый путь не только позволил сократить время пути из Владивостока в Хабаровск с двух недель до двух дней, но и дал мощный толчок развитию региона.Между прошлым и будущим
Все последующие годы потенциал ДВЖД продолжал развиваться, ее значение в социально-экономической жизни Дальнего Востока постоянно росло. Сегодня, обладая развернутой длиной путей 6,7 тыс. км, Дальневосточная магистраль обслуживает самую большую по площади (около 40%) и наиболее удаленную от центра территорию страны, а инфраструктура магистрали проходит по территории шести субъектов РФ: Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей. Как и 115 лет назад, ДВЖД остается неоспоримой основой транспортной системы региона – сегодня на нее приходится порядка 90% грузооборота, выполняемого всеми видами транспорта на Дальнем Востоке, а благодаря выходам к незамерзающим портам обеспечиваются условия для динамичного развития внешнеторговых связей.
Неудивительно, что столь масштабную и колоритную часть Российских железных дорог отличает целый ряд действующих и строящихся уникальных сооружений, многие из которых неразрывно связаны с историческими событиями разных эпох. Так, именно на ДВЖД эксплуатируется самый длинный в России совмещенный мостовой переход через реку Амур и семикилометровый железнодорожный тоннель под Амуром близ Хабаровска, являющийся единственным подводным сооружением на Российских железных дорогах.
Однако смещение основных грузопотоков страны к Востоку, характерное для последних лет, бросает железнодорожникам региона все новые вызовы – эффективное развитие экономики и процветание территории требует продолжения дела предков, а значит, новых, не менее масштабных инфраструктурных проектов.
Особое внимание в этом отношении уделяется железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино – Советская Гавань. На сегодняшний день это одно из самых грузонапряженных и востребованных транспортных направлений – только за 2011 год в адрес портов и предприятий Ванино-Совгаванского транспортно-промышленного узла было перевезено около 16 млн тонн грузов. Вместе с тем именно данный участок БАМа остается барьерным и все сильнее сдерживает рост грузопотоков. Движение поездов ограничивает особый рельеф местности, включающий крутые уклоны, скальные прижимы и многочисленные искусственные сооружения, такие как старый Кузнецовский тоннель, пересекающий горный хребет Сихотэ-Алинь.
Реконструкция участка Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань со строительством нового почти четырехкилометрового Кузнецовского тоннеля началась в 2007 году, а в начале июня 2011 года была завершена проходка его основной штольни. В течение всего последующего времени здесь велось строительство железнодорожного полотна, малых искусственных сооружений и притрассовой автодороги, а для обустройства энергоснабжения тоннеля была создана линия электропередач в комплексе с необходимыми трансформаторными подстанциями.
Сдача в эксплуатацию тоннеля и нового железнодорожного обхода Кузнецовского перевала запланирована на ноябрь 2012 года. Очередной вклад железнодорожников в экономический рост региона будет сложно переоценить: уже к концу года провозная способность участка увеличится до 19,4-22,2 млн тонн грузов, а после завершения всего проекта реконструкции в 2016 году достигнет 35,5-38,2 млн тонн в год.
В настоящее время задача ускоренного развития Дальнего Востока определена в качестве приоритетной на самом высоком государственном уровне. Ее решение требует адекватного транспортного обеспечения региона и, несомненно, наличия надежной транспортной инфраструктуры – не только для наращивания объемов грузоперевозок, но и для комфортного проживания граждан в ДФО. Как и 115 лет назад, основные надежды сегодня вновь возлагаются на железную дорогу, а значит, труд железнодорожников еще долго будет оставаться почетным и востребованным.
Глеб АЛЕНИШКО, "Золотой Рог".