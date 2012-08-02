АСИ задаст Хабаровскому краю новые инвестстандарты

Власти Хабаровского края договорились о сотрудничестве с «Агентством стратегических инициатив».
Губернатор Вячеслав ШПОРТ провел двустороннюю встречу с главой агентства Андреем НИКИТИНЫМ, затем состоялась церемония подписания соглашения. Как сообщает пресс-центр правительства края, в Хабаровском крае с подписанием соглашения фактически началась работа по внедрению стандарта инвестиционной деятельности, предусматривающего реализацию 15 позиций, которые способствуют улучшению инвестиционного климата в регионе.
В их числе - ясная стратегия с обозначением приоритетов для инвестиций в регион, личные гарантии инвесторам от главы территории, предотвращение создания административных барьеров, публичное обсуждение с главой региона ключевых проблем и решений для инвесторов. После подписания соглашения глава «Агентства стратегических инициатив» Андрей Никитин сообщил, что Хабаровский край станет опорным для некоммерческой организации регионом в Дальневосточном федеральном округе.
«Золотой Рог».