АСИ задаст Хабаровскому краю новые инвестстандарты

В их числе - ясная стратегия с обозначением приоритетов для инвестиций в регион, личные гарантии инвесторам от главы территории, предотвращение создания административных барьеров, публичное обсуждение с главой региона ключевых проблем и решений для инвесторов. После подписания соглашения глава «Агентства стратегических инициатив» Андрей Никитин сообщил, что Хабаровский край станет опорным для некоммерческой организации регионом в Дальневосточном федеральном округе.