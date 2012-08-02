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АСИ задаст Хабаровскому краю новые инвестстандарты

2 августа 2012, 20:52
Власти Хабаровского края договорились о сотрудничестве с «Агентством стратегических инициатив».

Власти Хабаровского края договорились о сотрудничестве с «Агентством стратегических инициатив».

Губернатор Вячеслав ШПОРТ провел двустороннюю встречу с главой агентства Андреем НИКИТИНЫМ, затем состоялась церемония подписания соглашения. Как сообщает пресс-центр правительства края, в Хабаровском крае с подписанием соглашения фактически началась работа по внедрению стандарта инвестиционной деятельности, предусматривающего реализацию 15 позиций, которые способствуют улучшению инвестиционного климата в регионе.

В их числе - ясная стратегия с обозначением приоритетов для инвестиций в регион, личные гарантии инвесторам от главы территории, предотвращение создания административных барьеров, публичное обсуждение с главой региона ключевых проблем и решений для инвесторов. После подписания соглашения глава «Агентства стратегических инициатив» Андрей Никитин сообщил, что Хабаровский край станет опорным для некоммерческой организации регионом в Дальневосточном федеральном округе.

«Золотой Рог».

#Новости#Хабаровск#Политика
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