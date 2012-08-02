Бигмаки в России - одни из самых дешевых в мире

Самым высоким индекс оказался в Венесуэле ($7,92), где «Индекс Бигмака» за 5 лет вырос сильнее всего, Норвегии ($7,06) и Швейцарии ($6,56). Самым низким «Индексом Бигмака» в 2007 г. мог похвастать Китай. Теперь же цена на популярный бургер в этой стране выросла, и Китай расположился на четвертой строчке снизу, обогнав ЮАР, Россию и Гонконг.