Бигмаки в России - одни из самых дешевых в мире

2 августа, ZRPRESS. The Economist в очередной раз пересчитал «Индекс Бигмака», основанного на теории паритета покупательной способности экономического показателя. Данные за июль текущего года предложено сравнить с докризисными показателями 2007 г.
Согласно новым данным, бигмаки в России стали еще чуть более недооцененными. Россия со своим «Индексом Бигмака» вообще оказалась в самом низу списка среди включенных в индекс стран, уступив всего лишь Гонконгу – при долларовой цене $2,29 бигмаки в России дешевле американских почти в два раза.
Самым высоким индекс оказался в Венесуэле ($7,92), где «Индекс Бигмака» за 5 лет вырос сильнее всего, Норвегии ($7,06) и Швейцарии ($6,56). Самым низким «Индексом Бигмака» в 2007 г. мог похвастать Китай. Теперь же цена на популярный бургер в этой стране выросла, и Китай расположился на четвертой строчке снизу, обогнав ЮАР, Россию и Гонконг.
«Золотой Рог».