Более 1700 служебных квартир получили военнослужащие ВВО за первое полугодие 2012 г.

Квадратные метры офицерам предоставляются для временного проживания на период прохождения военной службы в данном регионе. Это жилье как новое, так и из вторичного жилого фонда, которое высвобождается офицерами, получившими жилье на постоянной основе в избранном месте жительства. Кроме того, служебные квартиры высвобождают офицеры, убывшие к новым местам службы, это жилье распределяется вновь прибывшим военнослужащим, сообщили «ЗР» в пресс-службе Восточного военного округа.