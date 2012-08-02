Движение по дороге пос. Новый - Де-Фриз – Седанка - Патрокл планируется открыть до конца следующей недели

Кроме того, на пешеходном переходе в районе золоотвала завершены все работы, за исключением остекления. Здесь строители укладывают асфальтобетонное покрытие на дороге. Производится планировка и обустройство обочин. На всех пешеходных переходах выполняется установка перильного ограждения и окраска пролетных строений.